Bernstein, Bitcoin için 150.000 dolar hedefini yineledi

Güncelleme:
Araştırma ve aracılık firması Bernstein'ın analistleri, Bitcoin'in (BTC) mevcut geri çekilmesinin varlığın tarihinde karşılaştığı en zayıf ayı senaryosu olduğunu savunarak 2026 sonuna kadar 150.000 dolarlık fiyat hedeflerini korudu.

Bernstein'da baş analist Gautam Chhugani liderliğindeki ekip, Pazartesi günü müşterilere gönderdiği notta mevcut fiyat zayıflığının altta yatan sistemdeki bir başarısızlığı değil, bir güven krizini yansıttığını belirtti. Analistler, geçmiş Bitcoin düşüşleriyle ilişkilendirilen tipik tetikleyicilerin hiçbirinin gerçekleşmediğinin altını çizdi. Ne büyük çaplı iflaslar ne gizli kaldıraç ne de sistemik çöküşler yaşandı. Ekip, bunun yerine kripto dostu bir ABD başkanı, spot Bitcoin ETF'lerinin benimsenmesi, artan kurumsal hazine katılımı ve büyük varlık yöneticilerinin süregelen ilgisi gibi güçlü kurumsal uyumu kanıt olarak gösterdi.

Analistler notlarında, "Tüm yıldızlar hizalandığında Bitcoin topluluğu kendi kendine dayatılmış bir güven krizi üretiyor. Hiçbir şey patlamadı, hiçbir iskelet ortaya çıkmayacak. Medya yine Bitcoin'in ölüm ilanını yazmaya geldi." değerlendirmesinde bulundu. Ekip ayrıca dünya yapay zekaya yönelirken Bitcoin ve kriptonun artık ilgi çekici olmadığına dair söylemlerin ve kuantum tehdidinin abartıldığına dair görüşlerin döngüsel kalıpların bir parçası olduğunu vurguladı.

AYI ARGÜMANLARI MASAYA YATIRILDI

Bernstein analistleri, son makroekonomik dalgalanmada Bitcoin'in altın karşısında düşük performans göstermesine ilişkin endişeleri de ele aldı. Ekibe göre Bitcoin, olgunlaşmış bir güvenli liman olmaktan ziyade likiditeye duyarlı bir risk varlığı olarak işlem görmeye devam ediyor. Sıkılaşan finansal koşullar ve yüksek faiz oranları, kazanımları değerli metaller ve yapay zekayla bağlantılı hisse senetleri gibi seçili varlıklarda yoğunlaştırdı. Analistlere göre Bitcoin'in ETF altyapısı ve kurumsal sermaye toplama kanalları, koşullar iyileştiğinde artan likiditeyi absorbe edecek konumda bulunuyor.

Burak KÖSE
