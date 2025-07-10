Avustralya düzenleyicisinden kripto para testlerine tam destek

Avustralya Merkez Bankası (RBA), perşembe günü önemli bir açıklama yaparak kripto para dünyasında yeni bir döneme adım attığını ilan etti. Project Acacia'nın ikinci aşaması, 24 farklı kullanım senaryosunu kapsayacak şekilde tasarlandı.

Avustralya Tokenizasyon Teknolojilerini Gerçek Koşullarda Test Edecek

RBA'nın yaptığı açıklamaya göre, banka mevduat tokenları ve deneme amaçlı CBDC (Merkezi Banka Dijital Para Birimi) katılımcı ortaklar tarafından kullanılacak.

Çok sayıda şirket, yerel fintech firmalarından büyük bankalara kadar geniş bir yelpazede seçildi. 24 kullanım senaryosundan 19'u gerçek para içerirken, beşi kavram kanıtı niteliğinde simüle edilmiş işlemler olacak.

Bu pilot uygulamalar çeşitli varlık sınıflarını kapsayacak. Sabit getirili menkul kıymetler, özel piyasalar, ticari alacaklar ve çevre sertifikaları bunların başında geliyor.

Commonwealth Bank, JPMorgan ile kripto varlıkların ve teminat kayıtlarının repo piyasasında daha büyük verimlilik sağlayıp sağlayamayacağını değerlendirecek.

ANZ Bankası, tokenize edilmiş ticari borçlar için kullanım senaryosunun testine öncülük edecek. Bu senaryo tedarikçilerin karşılaştığı çalışma sermayesi ve nakit akışı zorluklarını ele almayı amaçlıyor.

Avustralya'nın piyasa düzenleyicisi ASIC, katılımcılara bazı düzenlemelerden muafiyet vererek şu anda yasaların dışında kalan varlıkları deneyebilmelerine olanak sağladı. Bu aşamanın altı ay sürmesi beklenirken, sonuçlar 2026'nın ilk çeyreğinde yayınlanacak.