Avrupa'nın en az kripto para sahibi ülkesi belli oldu

Araştırma, Ekim-Kasım 2025 döneminde 15 yaş ve üzerindeki 3.013 vatandaşla gerçekleştirilen bir ankete dayanıyor. Kripto sahibi olanların büyük bölümünün portföyü görece küçük: katılımcıların çoğunluğunun varlıkları 10.000 Danimarka kronunun (yaklaşık 1.570 dolar) altında kalıyor. Ülkedeki toplam kripto varlıklarının 317 milyon ile 847 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Norveç, Finlandiya ve Birleşik Krallık gibi Avrupa ülkelerinde kripto sahiplik oranlarının nüfusun yüzde 10'unu aştığı biliniyor. Danimarka bu tabloda kıtanın en alt sıralarında konumlanıyor.

İki temel engel benimsemeyi yavaşlatmış. Bankaların büyük bölümü müşterilerin kendi platformları üzerinden kripto satın almasına izin vermemiş ve bu tür yatırımları yüksek riskli olarak nitelendirerek caydırmıştı. Erken dönemde uygulanan asimetrik vergi politikası da olumsuz etki yarattığı aktarılan faktörler arasında yer alıyor.

GENÇ VE YÜKSEK GELİRLİLERDE YOĞUNLAŞIYOR

Kripto sahipliği genç ve yüksek gelirli bireyler arasında yoğunlaşıyor. 60 yaş üzerinde ise sahiplik oranı keskin biçimde düşüyor. Kripto varlıklar ağırlıklı olarak yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Ödeme aracı olarak kullanım ise oldukça sınırlı kalıyor.

Sahiplerin yüzde 70-75'i kripto varlıklarını servis sağlayıcılarda saklıyor. Öz gözetimli cüzdan kullananların oranı yüzde 20-30 arasında. Kripto bağlantılı hisse senedi ve borsa yatırım ürünleri aracılığıyla sağlanan dolaylı maruz kalma 2023'ten bu yana artmış olsa da toplam hisse senetleri portföyünün yaklaşık yüzde 0,4'üne karşılık gelen 211 milyon dolarla sınırlı kalıyor.

Danimarka'nın en büyük bankası Danske Bank bu yıl başında müşterilerine Bitcoin ve Ethereum'a bağlı borsa yatırım ürünleri üzerinden kripto yatırımı yapma imkânı sundu. Banka, AB'nin MiCA düzenlemesinin güçlendirdiği düzenleyici çerçevenin bu adımı mümkün kıldığını belirtti.