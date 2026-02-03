Haberler

Ark Invest, Circle ve Coinbase hisselerini artırdı

Ark Invest, Circle ve Coinbase hisselerini artırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cathie Wood liderliğindeki Ark Invest, kripto para piyasasındaki sert düşüşün ardından Circle, Bitmine ve Bullish başta olmak üzere kripto odaklı şirketlerin hisselerinde toplamda 25 milyon doları aşan alım gerçekleştirdi.

Ark Invest, kripto piyasasındaki gerilemeden etkilenen şirketlerin hisselerini değerlendirmeye devam ediyor. Şirketin Pazartesi günü yayınlanan işlem bildirimine göre varlık yöneticisi iki farklı borsa yatırım fonu (ETF) aracılığıyla Circle hisselerinden 9,4 milyon dolarlık alım yaptı. Ethereum hazine firması Bitmine'da 6,25 milyon dolarlık, kripto borsası Bullish'te ise 6 milyon dolarlık pozisyon açıldı. Ark ayrıca Block Inc.'te 1,9 milyon dolar ve Coinbase'de 1,25 milyon dolarlık daha küçük pozisyonlar oluşturdu.

ARK'IN STRATEJİK HAMLESİ

Bu alımlar, Ark Invest'in kripto sektörüne olan güvenini sürdürdüğünü ve önemli iskontolarla işlem gören şirketlerde pozisyonlarını artırdığını gösteriyor. Circle hissesi Pazartesi günü yüzde 7,9 düşüşle 58,86 dolara geriledi ve son altı ayda toplam yüzde 65 değer kaybetti. Tom Lee liderliğindeki Bitmine yüzde 9, Bullish yüzde 4,7 ve Coinbase yüzde 3,5 düşüş kaydetti.

Kripto odaklı hisselerdeki bu gerileme, piyasadaki genel düşüşü yansıtıyor. Bitcoin, haberin yazıldığı sırada 78.641 dolardan işlem görüyordu ve son bir haftada yüzde 10,9 değer kaybetmişti. Ether ise aynı dönemde yüzde 20 düşüşle 2.331 dolara geriledi.

Ark Invest CEO'su Cathie Wood, yakın zamanda X platformunda yaptığı paylaşımda altının son dönemdeki fiyat rallisinin Bitcoin için bir boğa piyasasının habercisi olabileceğine dikkat çekti. Wood, "2020'nin başından bu yana Bitcoin ve altın fiyatları arasındaki korelasyonun 0,14 olduğunu ve altın fiyatının son iki büyük döngüde Bitcoin'in önemli yükseliş hareketlerini önceden işaret ettiğini belirtmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibi Antalyaspor'a yarım düzine gol

Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibine tam 6 gol
'Bayan Popo' lakaplı Sevtap Parman'dan gelen haber sevenlerini üzdü

Yeşilçam'ın gözde yıldızından gelen haber sevenlerini üzdü
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar

Casusluk soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar