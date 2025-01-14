ABD Yüksek Mahkemesi Binance başvurusunu reddetti

Binance için yasal süreç yeni bir boyut kazandı. İkinci Bölge Mahkemesi'nin, ABD sunucuları üzerinden gerçekleşen işlemlerin Amerikan yasalarına tabi olduğu yönündeki kararına yapılan itiraz, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi. Bu gelişme, kripto para borsalarının hizmetlerini yeniden değerlendirmesini gerektirecek.

Binance ve CZ Yasal Mücadelede Yeni Bir Darbe Aldı

Binance ve Changpeng Zhao'nun hukuki mücadelesi 2023 yılından beri devam ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), platformun ABD vatandaşlarına yasa dışı hizmet verdiğini iddia etti.

Mevcut dava, resmi bir merkezi olmayan Binance'ın Amerikan müşterilere hizmet verdiği için ABD menkul kıymet yasalarına tabi olup olmadığı konusuna odaklanıyor. İkinci Bölge Mahkemesi, ABD yatırımcılarının işlemlerinin yerel sunucular üzerinden gerçekleştiğini tespit etti.

Binance ve CZ, bu kararın küresel öneme sahip olduğunu ve trilyon dolarlık dijital varlık endüstrisini etkileyebileceğini vurguluyor. Şirket, teknolojik yeniliklerin yatırımcılara sunduğu küresel fırsatların önemine dikkat çekiyor.