Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Bahçeli: DEM'in İmralı ile yapacağı ikinci görüşme sonrasında PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalı

Bahçeli'den tarihi çağrı! Öcalan'a yapılacak 2. ziyareti işaret etti
ÖTV muafiyeti Meclis gündeminde: İşte vergisiz alınabilecek 12 araç modeli

Hurdasını getiren bu 12 araç modelini vergisiz satın alabilecek
Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi! Türk şarkıcı video paylaştı

Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar

ABD Yüksek Mahkemesi Binance başvurusunu reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi Binance başvurusunu reddetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Yüksek Mahkemesi, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ve eski CEO'su Changpeng 'CZ' Zhao'nun, ABD menkul kıymet yasalarının uygulanabilirliğine ilişkin başvurusunu reddetti. Bu karar, kripto para borsalarının fiziksel bir merkeze sahip olmasa bile ABD yasalarına tabi olduğunu teyit etti. Binance, 2023'te 4,3 milyar dolarlık rekor ceza ödemişti.

Binance için yasal süreç yeni bir boyut kazandı. İkinci Bölge Mahkemesi'nin, ABD sunucuları üzerinden gerçekleşen işlemlerin Amerikan yasalarına tabi olduğu yönündeki kararına yapılan itiraz, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi. Bu gelişme, kripto para borsalarının hizmetlerini yeniden değerlendirmesini gerektirecek.

Binance ve CZ Yasal Mücadelede Yeni Bir Darbe Aldı

Binance ve Changpeng Zhao'nun hukuki mücadelesi 2023 yılından beri devam ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), platformun ABD vatandaşlarına yasa dışı hizmet verdiğini iddia etti.

Mevcut dava, resmi bir merkezi olmayan Binance'ın Amerikan müşterilere hizmet verdiği için ABD menkul kıymet yasalarına tabi olup olmadığı konusuna odaklanıyor. İkinci Bölge Mahkemesi, ABD yatırımcılarının işlemlerinin yerel sunucular üzerinden gerçekleştiğini tespit etti.

Binance ve CZ, bu kararın küresel öneme sahip olduğunu ve trilyon dolarlık dijital varlık endüstrisini etkileyebileceğini vurguluyor. Şirket, teknolojik yeniliklerin yatırımcılara sunduğu küresel fırsatların önemine dikkat çekiyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar
img

''Akıllı gözlükler gizliliği tehdit ediyor''
img

"İsrail Savunma Bakanlığı'nı süpersonik füzeyle vurduk"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı

Magazin gündemini sarsan iddia sonrası ifadeye çağrıldı
Yenidoğan Çetesi davasında gerginlik! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı

Duruşma karıştı! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Mehmet Ali Erbil'in yayınında mide bulandıran tehdit: Bu gece başka bir erkekle olacağım

Eski sevgiliden canlı yayında mide bulandıran tehdit
Ailesi kızlarının organlarını el sallayarak uğurladı! O anlarda gözyaşları sel oldu

En acı veda! El sallarken gözyaşları sel oldu
Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

Bu kareye tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

Tuta Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lucas Silva Melo Fenerbahçe ile anlaştı mı? Lucas Silva Melo kimdir? Tuta kaç yaşında, nereli? Doktorlar Jülide kimdir? Mehtap Altunok kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025: İstanbul barajlarında son durum nedir? ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI ATAMA | 2025 Öğretmen mazeret atamaları ne zaman açıklanacak? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli! ÖTV muafiyeti olan araçlar hangileri? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli nedir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? GÜLERMAK HALKA ARZ | Gülermak ne zaman işlem görecek? GLRMK kaç lot verdi? Mert Demir ne dedi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir reklam ilişkisi mi? Bedia Ener evli mi, çocuğu var mı? Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti! 14 OCAK BİM KATALOĞU 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.