ABD Senatosu'nda kripto piyasa yapısı tasarısı çıkmaza girdi

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, aylardır devam eden müzakerelerin çökmesinin ardından kripto piyasa yapısı tasarısını yeniden canlandırmaya çalışıyor. Perşembe günkü komite oturumunda konuşan Demokrat Senatör Mark Warner, süreçteki tıkanıklığa duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi. Warner, "Kripto cehennemindeyim." diyerek net kuralların gerekliliğini vurguladı ve merkeziyetsiz finansa (DeFi) yönelik ulusal güvenlik endişelerinin hâlâ devam ettiğini belirtti.

STABLECOIN GETİRİSİ DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEMİYOR

Tasarı, kripto sektörünü bütüncül şekilde düzenlemeyi ve yetki alanını SEC ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) arasında paylaştırmayı hedefliyor. Tokenize hisse senetleri ve token ihracı gibi uzun süredir belirsiz kalan konulara da açıklık getirecek olan yasa teklifinin önündeki en büyük engel ise stablecoin getirisi meselesi. Bankacılık grupları, belirsiz sınırların mevduatları geleneksel kurumlardan uzaklaştırabileceği uyarısında bulunurken kripto sektörü temsilcileri bankaların rekabeti engellemeye çalıştığını savunuyor.

Senato Tarım Komitesi, CFTC tarafını kapsayan tasarı versiyonunu geçen ay Demokrat desteği olmadan onayladı. Bankacılık Komitesi ise kendi taslağını oylamaya hazırlanırken Coinbase'in stablecoin getirisi endişesiyle desteğini çekmesinin ardından Ocak ayındaki oturumu son dakikada erteledi.

Tasarının Senato genel kurulundan geçmesi için 60 oy gerekiyor, bu da Demokrat desteğin zorunlu olduğu anlamına geliyor. Demokrat Senatör Angela Alsobrooks, iki partili bir uzlaşıya yakın olduklarını ifade ederek hem inovasyonu hem topluluk bankalarını koruyan bir orta yol bulunacağına inandığını söyledi. Hazine Bakanı Scott Bessent ise tasarının geçmesini kaçınılmaz bir zorunluluk olarak nitelendirerek, "Clarity Yasası'nı sonuçlandırmamız şart." dedi.