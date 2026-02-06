Haberler

ABD Senatosu'nda kripto piyasa yapısı tasarısı çıkmaza girdi

ABD Senatosu'nda kripto piyasa yapısı tasarısı çıkmaza girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demokrat Senatör Mark Warner, aylardır süren müzakerelerin ardından tıkanan kripto düzenleme sürecine tepki gösterirken Hazine Bakanı Scott Bessent tasarının geçmesini zorunlu gördüğünü açıkladı.

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, aylardır devam eden müzakerelerin çökmesinin ardından kripto piyasa yapısı tasarısını yeniden canlandırmaya çalışıyor. Perşembe günkü komite oturumunda konuşan Demokrat Senatör Mark Warner, süreçteki tıkanıklığa duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi. Warner, "Kripto cehennemindeyim." diyerek net kuralların gerekliliğini vurguladı ve merkeziyetsiz finansa (DeFi) yönelik ulusal güvenlik endişelerinin hâlâ devam ettiğini belirtti.

STABLECOIN GETİRİSİ DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEMİYOR

Tasarı, kripto sektörünü bütüncül şekilde düzenlemeyi ve yetki alanını SEC ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) arasında paylaştırmayı hedefliyor. Tokenize hisse senetleri ve token ihracı gibi uzun süredir belirsiz kalan konulara da açıklık getirecek olan yasa teklifinin önündeki en büyük engel ise stablecoin getirisi meselesi. Bankacılık grupları, belirsiz sınırların mevduatları geleneksel kurumlardan uzaklaştırabileceği uyarısında bulunurken kripto sektörü temsilcileri bankaların rekabeti engellemeye çalıştığını savunuyor.

Senato Tarım Komitesi, CFTC tarafını kapsayan tasarı versiyonunu geçen ay Demokrat desteği olmadan onayladı. Bankacılık Komitesi ise kendi taslağını oylamaya hazırlanırken Coinbase'in stablecoin getirisi endişesiyle desteğini çekmesinin ardından Ocak ayındaki oturumu son dakikada erteledi.

Tasarının Senato genel kurulundan geçmesi için 60 oy gerekiyor, bu da Demokrat desteğin zorunlu olduğu anlamına geliyor. Demokrat Senatör Angela Alsobrooks, iki partili bir uzlaşıya yakın olduklarını ifade ederek hem inovasyonu hem topluluk bankalarını koruyan bir orta yol bulunacağına inandığını söyledi. Hazine Bakanı Scott Bessent ise tasarının geçmesini kaçınılmaz bir zorunluluk olarak nitelendirerek, "Clarity Yasası'nı sonuçlandırmamız şart." dedi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan gazetecinin sorusuna tepki: Kime ne faydası var?

Sergen Yalçın'ı kızdıran soru: Kime ne faydası var?
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında

MİT'ten casus avı! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor

Duran hakkında bomba iddia: Verilen cezaya bakın ne teklif etmiş
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
Sergen Yalçın'dan gazetecinin sorusuna tepki: Kime ne faydası var?

Sergen Yalçın'ı kızdıran soru: Kime ne faydası var?
Fener taraftarını kahreden gol

Fener taraftarını kahreden gol
İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var

İki ili gece afet vurdu! Uyarıları dinlemedi bu halde bulundu