ABD Senatosu kripto yasa tasarısını hızlandırıyor

ABD Senatosu üyeleri Kirsten Gillibrand ve Cynthia Lummis, Salı günü Washington D.C.'deki Blockchain Derneği Politika Zirvesi'nde yaptıkları konuşmada, kripto endüstrisini düzenleyecek tasarıyı Başkan Donald Trump'ın masasına ulaştırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini duyurdu. Gillibrand, tasarının önünde herhangi bir engel kalmadığını vurguladı.

Partiler Arasında Kripto Para Görüşmeleri Sürüyor

Senato Bankacılık Komitesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) arasındaki yetki alanlarını belirleyen bir taslak üzerinde çalışıyor. Taslak, hangi kripto paraların menkul kıymet olmadığını netleştirmek için "yardımcı varlıklar" terimini getiriyor. Senatör Lummis, taslağın bu hafta sonunda paylaşılmasını ve gelecek hafta oylama yapılmasını hedeflediklerini belirtti. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiğini söyleyen Gillibrand, merkeziyetsiz finans (DeFi) borsalarının düzenlenmesi konusunun da taslakta yer aldığını ifade etti.

Müzakereler Beyaz Saray'ı da kapsayacak şekilde genişletildi. Lummis bu süreci "üç boyutlu satranç" oynamaya benzetti. Demokratlar, Bloomberg verilerine göre Başkan Trump'ın ailesine ait World Liberty Financial projesi ve tahmini 620 milyon dolarlık kazancı nedeniyle etik hükümlerin tasarıya eklenmesini talep ediyor. Dijital Ticaret Odası CEO'su Cody Carbone ise sürecin devam ettiğini ve tasarının 2026 başlarında Başkan'ın onayına sunulabileceğini öngördü.