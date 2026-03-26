ABD Kongresi'nden federal yetkililere tahmin piyasası yasağı

ABD Temsilciler Meclisi'nde iki partili destek bulan yasa tasarısı, başkan dahil tüm federal yetkililerin ve yakınlarının tahmin piyasalarında işlem yapmasını yasaklamayı öngörüyor.

Cumhuriyetçi Nebraska Temsilcisi Adrian Smith ve Demokrat Illinois Temsilcisi Nikki Budzinski, 25 Mart'ta PREDICT Act adlı yasa tasarısını meclise sundu. Tasarı, federal yetkililerin seçim sonuçları, yasama süreçleri ve diğer hükümet eylemlerine bağlı sözleşmelere taraf olmasını yasaklıyor.

Yasağın kapsamı geniş tutuldu. Kongre üyeleri, başkan, başkan yardımcısı, siyasi atananlar ve üst düzey federal çalışanların yanı sıra bu kişilerin eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları da kapsama dahil edildi. İhlal durumunda işlem değerinin yüzde 10'u oranında para cezası öngörülürken elde edilen kârın tamamının ABD Hazinesi'ne aktarılması planlanıyor. Smith, "Amerikan halkına hizmet bir ayrıcalık, kâr kapısı değil." ifadesini kullandı.

TAHMİN PİYASALARINDA ŞÜPHELİ İŞLEM İZLERİ

Tasarının arka planında tahmin piyasalarına yönelik artan denetim baskısı yer alıyor. Zincir üstü analizler, askeri operasyonlar ve İran'la ilgili gelişmelere yönelik bahislerde olağandışı başarı oranlarına sahip hesaplar tespit etti. Birden fazla hesap üzerinden yüzde 90'ı aşan isabet oranıyla yaklaşık 1 milyon dolarlık kâr elde edildiği aktarıldı. Hükümet yetkilileriyle doğrudan bir bağlantı kanıtlanmasa da örüntü, kamuya açıklanmamış bilgilerle işlem yapılmış olabileceği şüphesini güçlendirdi.

Platformlar da baskıyı hissediyor. Polymarket ve Kalshi, olası içeriden işlem aktivitesine karşı denetim mekanizmalarını sıkılaştırdı ve bazı yüksek riskli piyasaları kamuoyu tepkisinin ardından kaldırdı. Düzenleyici tarafta ise Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), sektöre yönelik daha net federal kurallar oluşturma planlarının sinyalini verdi.

Serkan KÖSE
