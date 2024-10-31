Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

ABD hükümetinden dikkat çeken Ethereum hamlesi

ABD hükümetinden dikkat çeken Ethereum hamlesi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD hükümeti, Sam Bankman-Fried'in iflas eden yatırım fonu Alameda Research'ten ele geçirilen ANT tokenlarını Ethereum'a (ETH) dönüştürdü. Arkham Research raporuna göre yaklaşık iki yıldır hareketsiz duran ve 974.000 dolar değerinde kripto para barındıran cüzdan ilk kez aktif hale geldi.

İsviçre merkezli Aragon Association'ın feshetme ve ANT tokenlarını yakma kararı, kripto para piyasasında önemli bir gelişmeyi tetikledi. ABD hükümeti, Alameda Research'ten el konulan varlıkları AragonDAO'nun token itfa programı kapsamında ETH'ye dönüştürerek 556.000 dolarlık değer elde etti.

Alameda Varlıkları ETH Olarak Değerlendi

Zincir üstü veriler, hükümet yetkililerinin AragonDAO ANT token itfa adresini kullanarak firmadan ele geçirilen 82.000'den fazla ANT tokenını sattığını gösteriyor.

Kasım 2023'te Aragon Association, 86.343 ETH'yi (155 milyon dolar) ANT tokenleri karşılığında satma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda kullanıcılar, 2 Kasım 2024 tarihine kadar ANT tokenlarını takas edebilecek.

İşlem süreci, 0xb0692 ile başlayan bir adresin, Alameda'dan el konulan fonları ayırmak için kullanılan ABD hükümetinin cüzdanını fonlamasıyla başladı. Bu süreçte hükümet, muhtemelen gas ücretlerini ödemek için Coinbase'den 0.003 ETH (7,03 dolar) aldı.

İtfa sürecinin tamamlanmasının ardından tüm ANT tokenları yakılacak. AragonDAO yetkilileri, "bu andan itibaren ANT tutmaya devam etmenin bir amacı olmadığını" belirtti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Ethereum Hükümet

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı an

 Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un ilk hamlesi

Kayyum Can Aksoy hızlı başladı! İşte koltuğa oturur oturmaz verdiği ilk talimat

 Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri: Tapeleri görene kadar bekleyin

Bildiği bir şey olmalı! Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri
Çalışma süreleri kısalıyor mu? Bakan Işıkhan tartışmalara son noktayı koydu

Çalışma saatleri kısalacak diye beklerken Bakan Işıkhan bambaşka bir çıkış yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EKİM AYI ENFLASYONU ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ne? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 31 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? E-devlet sorgulama ekranı! Sınıflandırma sonucu nasıl öğrenilir? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 31 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı? 1 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! RAMAZAN NE ZAMAN? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? CAN AKSOY KİMDİR? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kaç yaşında ve görev yerleri neresi? HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sorgulama ekranı! 31 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Az önce deprem mi oldu? 31 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bursaspor-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bursaspor-Turgutluspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.