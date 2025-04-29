ABD doları stablecoin hakimiyetine alternatifler yükseliyor

Kripto para dünyasında "rezerv para birimi" olarak kabul edilen ABD doları bazlı stablecoinler hakimiyetlerini sürdürürken, Tether'in kurucu ortaklarından Reeve Collins farklı varlıklarla desteklenen yeni stablecoin modellerinin rekabet alanına girdiğini belirtti. Pi Protocol aracılığıyla kullanıcılara stablecoin getirisi sağlama konusunda çalışan Collins, yatırımcılara daha yüksek getiri sağlayan tokenize edilmiş varlıkların stablecoin desteğinde öne çıkacağını öngörüyor.

Tether Kurucu Ortağı: Stablecoin Dünyasında ABD Doları Hakimiyeti Tehdit Altında

ABD doları, stablecoin ve gerçek dünya varlığı (RWA) tokenizasyon alanında hakimiyetini sürdürürken rakipler de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Tether kurucu ortağı Reeve Collins, kripto alanında rezerv para birimi konumunda olan dolara alternatif olarak farklı para birimlerinin ve varlıkların stablecoinlere destek olmak için rekabete gireceğini vurguladı.

Collins, "Stablecoin kesinlikle doların hakimiyetini korumasına yardımcı oluyor, özellikle kripto alanında." dedi. Bununla birlikte, dolar dışında başka para birimlerinin de devreye girdiğini ve daha da önemlisi, farklı destek önem kazandığını ekledi.

Pi Protocol'de çalışan Collins, para birimleri dışında para piyasası fonlarının, diğer emtiaların ve altının gelecekte stablecoinleri destekleyebileceğini açıkladı. "Para piyasası fonlarıyla desteklendiğinde, T-bonolardan daha yüksek getiri sağlayan ve zincir üzerinde çok miktarda getiri elde edilecek durumlar olacak. Bunlar öncelik kazanacak." diye ekledi.

Collins, kullanıcılara daha yüksek getiriler sağlayan bu varlıkların zamanla "kazanmaya başlayacağını" belirtti. Ayrıca yönetici gerçek dünya varlıkları (RWA) tokenizasyonunun da stablecoin desteğinde önemli rol oynayabileceğini söyledi. Her türlü varlık tokenize edilebildiği için bunların gelecekte stablecoinleri desteklemek üzere kullanılabileceğini ve yatırımcıların "sadece dolarlar dışında birçok seçeneğe" sahip olacağını ekledi.

Mart ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen World Liberty Financial (WLFI) projesi, BNB Chain ve Ethereum üzerinde stablecoinini piyasaya sürdü. Proje yetkilileri, tokenların henüz işlem görmediğini bildirdi. Collins'e göre Trump destekli bir projenin stablecoine girişi, bu varlık sınıfının artık "tamamen kabul edildiği" anlamına geliyor ve kurumsal adaptasyonu hızlandıracak.

Collins son olarak "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir stablecoin başlattı. Bu etkileyici. Dünyanın geri kalanının da bunu yapması için temel oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.