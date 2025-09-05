12 yıllık Bitcoin balinası piyasayı harekete geçirdi

Kripto para dünyasında "zaman makinesi" etkisinin en çarpıcı örneklerinden biri yaşandı. 2012 yılından bu yana hiç dokunulmayan Bitcoin portföyü, sahibine milyonlarca dolar kazandırdı. Bu durum, Bitcoin'in erken dönem yatırımcılarının ne kadar büyük kazançlar elde ettiğini açıkça gösteriyor.

Bitcoin Tarihinde 10.000 Katlık Rekor Kazanç

Blockchain kayıtlarına göre 479,69 BTC içeren eski bir adres neredeyse 13 yıl aradan sonra ilk kez transfer gerçekleştirdi.

Zincir üstü analiz platformu Mempool'dan alınan verilere göre toplamda yaklaşık 81,25 BTC (9 milyon dolar) tutarında beş çıkış işlemi yapıldı.

Adres son olarak 13 Kasım 2012'de 4 BTC (o zamanki yaklaşık 44 dolar) transfer etti. O dönemde yaklaşık 398 BTC tutarındaki varlık sadece 4.400 dolar değerindeydi.

Her işlem, fonları eski "16fXT" adresinden "bc1q" yeni nesil SegWit cüzdanlarına gönderdi.Blockchain analitik platformu Arkham'a göre rezervlerin önemli bölümü şu ana kadar daha fazla transfer edilmedi.

Lider kripto para birimi Bitcoin yayım sırasında yaklaşık 111.000 dolar seviyesinde işlem görürken, adresin transfer ettiği Bitcoin'in değeri 2012'den bu yana 10.000 kattan fazla arttı.

Orijinal "16fXT" adresi hâlâ verilere göre yaklaşık 398,44 BTC saklıyor. Bu BTC'ler ise yaklaşık 44,2 milyon dolar değerine sahip.