Kripto para borsası Thodex'in merkezinde yapılan arama sona erdi: Şirketteki bilgisayarlara el konuldu
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Kripto para borsası Thodex'in merkezinde yapılan arama sona erdi: Şirketteki bilgisayarlara el konuldu

Kripto para borsası Thodex'in merkezinde yapılan arama sona erdi: Şirketteki bilgisayarlara el konuldu
Anadolu Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kripto para borsası Thodex hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, şirketin genel merkezinde polis tarafından arama sonucunda şirketteki bilgisayarlara el konuldu. Soruşturmada gizlilik kararı alındığı öğrenilirken, şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para borsası Thodex hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer kurduğu şirketin genel merkezinde polis tarafından arama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, savcılığın talebi üzerine şirketin genel merkezinde arama yapılmak amacıyla Sulh Ceza Hakimliğinden arama ve el koyma kararı alındı.

BİLGİSAYARLARA EL KOYULDU

Karar uyarınca, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kripto para borsası Thodex'in Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Nida Kule'de bulunan genel merkezine geldi. Burada yapılan aramanın ardından şirketteki bilgisayarlara el konuldu.

Kripto para borsası Thodex'in merkezinde yapılan arama sona erdi: Şirketteki bilgisayarlara el konuldu

HENÜZ GÖZALTI YOK

Soruşturma kapsamında, mağdur olan kişiler ile şirket çalışanlarının ifadeleri İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde alınıyor.

Öte yandan savcılığın talebi üzerine, soruşturmada gizlilik kararı alındığı öğrenilirken, şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca şirketin yetkilileri hakkında resen soruşturma başlatılırken, Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer hakkında, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan suç duyurusunda bulunulmuştu.

Kripto para borsası Thodex'in merkezinde yapılan arama sona erdi: Şirketteki bilgisayarlara el konuldu
Kripto para borsası Thodex'in merkezinde yapılan arama sona erdi: Şirketteki bilgisayarlara el konuldu

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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