Çok sayıda kişiyi dolandıran kripto para borsası Bitrota'nın sahibi 2 suçtan tutuklandı - Haberler Ekonomi
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Çok sayıda kişiyi dolandıran kripto para borsası Bitrota'nın sahibi 2 suçtan tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı.

Çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 'Bitrota' isimli kripto para borsası sahiplerinden Kenan Altun, 7 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Kenan Altun burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheli Kenan Altun'u "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Kenan Altun'un sevk edildiği "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Kripto para borsası Bitrota'nın kısa bir süre önce çökmesi üzerine çok sayıda kişinin hesabın ulaşamadığı ve parasını alamadığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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