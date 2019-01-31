Kostas Mitroglou, Sağlık Kontrolünden Geçti

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Konstantinos Mitroglou, sağlık kontrolünden geçirildi.

Devre arası transfer döneminde forvet bölgesine Olimpik Marsilya'nın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou'nu alarak takviye yapan Galatasaray, bu futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou, sponsor hastanemizde sağlık kontrolünden geçti" ifadeleri kullanıldı.

KARİYERİ BOYUNCA 222 GOL ATTI

30 yaşındaki futbolcu kariyerinde Mönchengladbach, Olimpiakos, Panionios, Atromitos, Fulham, Benfica ve Olimpik Marsilya takımlarında forma giydi. Forvet pozisyonunda oynayan Yunan futbolcu, 447 resmi müsabakada 222 gol, 36 asistlik performans sergiledi. İki ayağını da kullanabilen Mitroglou 1.88 boyunda. Başarılı golcü aynı zamanda Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Kaynak: İHA