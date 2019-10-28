Kostas Mitroglou rakibi Pantelis Hatzidiakos'un 2 dişini kırdı

28.10.2019 13:20

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak yaz transfer döneminde bu kez PSV Eindhoven'a kiralanan Kostas Mitroglou, AZ Alkmaar maçında rakibinin dişini kırdı.

KIRILAN DİŞLERİ SAĞLIK EKİBİ TOPLADI

Müsabakanın 79. dakikasında AZ Alkmaar forması giyen vatandaşıyla hava topuna yükselen Yunan oyuncu, Pantelis Hatzidiakos'un iki dişini kırdı. Kırılan dişleri sağlık ekibi tarafından torbaya konulan Hatzidiakos, maça kaldığı yerden devam etti.

Philips Stadion'da oynana karşılaşmada gülen taraf 4-0 gibi farklı bir skorla AZ Alkmaar oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45. ile 45+1. dakikalarda Boadu, 71 dakikada Svensson ve 76. dakikada De Wit kaydetti.