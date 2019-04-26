Kostas Mitroglou İçin Şok Sözler: Ayakları Mala Gibi
Fransızların efsane futbolcularından Christophe Dugarry, ülkesinde katıldığı bir radyo programında Kostas Mitroglou'nu sert sözlerle eleştirdi. Dugarry, "Duvar inşa etmek isterseniz Mitroglou'nun ayaklarından faydalanabilirsiniz." dedi.
Fransızların efsanevi futbolcularından Christophe Dugarry, ülkesinde katıldığı bir radyo programında Galatasaray'ın golcü futbolcusu Kostas Mitrgolou'na yönelik çok ağır ifadeler kullandı. RMC Sport'a konuşan 47 yaşındaki eski forvet, Olimpik Marsilya'ya geldiği günden beri eleştirdiği Mitroglou hakkında hakarete varan yorumlarda bulundu. İşte Dugarry'nin o sözleri:
"FUTBOL OYNAMAYI BİLE BİLMİYOR"
"Pek çok kişi bana 'Ama Benfica'dayken çok gol attı. Buraya sakat olarak geldi ve hazırlık dönemi geçiremedi. Bu da çok zor bir durum.' gibi şeyler söylüyor. Ama Mitroglou'nun iki ayağı adeta birer mala. Duvar inşa etmek isterseniz Mitroglou'nun ayaklarından faydalanabilirsiniz. O, futbol oynamayı bile bilmiyor. İnsanlar da onun nasıl böyle bir kariyere sahip olabildiğini anlamaya çalışıyor. Bu, hakikaten uçuk bir şey."
(Fanatik)
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gol makinasıCevap Yaz Yayından Kaldır
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ayakları mala gibiyse iyii, değişik fikirlerim varCevap Yaz Yayından Kaldır
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Messi için ''defansa yardıma gelmiyor'' diye eleştiri bile yapıldı bu dünyada. Her futbolcu eleştirilebilir. Ayrıca her futbolcu her takımda iyi oynayacak diye bir şey yok, çünkü futbol taktik oyunudur. Bu yüzden bazı oyuncular bazı takımlarda iyi oynayabilir sadece. Hatta basit bir sistem değişikliğinde bile futbolu unutmuşçasına şuursuzlaşabilir bir futbolcu, selçuk inan gibi. Zaman gösterecek Mitroglou''nun bize ne kadar katkı yapacağınıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Karar : Mitroglu ayaklarından asılsın İDAM !!Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır