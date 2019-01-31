Kostas Mitroglou, Galatasaray'ın İlk Yunan Futbolcusu Oldu
Galatasaray'ın Olimpik Marsilya'dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılıların tarihindeki ilk Yunan futbolcu oldu.
Galatasaray, hücum hattına Kasmpaşa'dan Mbaye Diagne'yi kattıktan sonra bir takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibi Olimpik Marsilya'da forma giyen Yunan futbolcu Kostas Mitroglou'nu transfer etti. Kostas Mitroglou Yunanistan'ın Kavala şehrinde dünyaya geldi. 12 Mart 1988 doğumlu olan futbolcu forvet mevkiinde oynuyor.
7 TAKIMDA FORMA GİYDİ
Mitroglou kariyerinde Mönchengladbach, Olympiakos, Panionios, Atromitos, Fulham, Benfica ve son olarak Olimpik Marsilya takımlarında forma giydi. Bu sezon Marsilya ile 20 resmi müsabakada görev alan Yunan golcü, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.
BENFİCA'DA 27 GOL ATTI
30 yaşındaki futbolcu kariyerinde en golcü sezonunu 2016-2017'de Benfica'da oynarken yaşadı. Mitroglou o sezon toplam 42 resmi müsabakaya çıktı ve 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Yunan golcü, 2015-2016 sezonunda Benfica ile 44 maçta 24 kez gol sevinci yaşadı. Yunanistan Milli Takımında da oynayan Kostas Mitroglou, 64 karşılaşmada 17 gol attı.
Mitroglou ayrıca Galatasaray'ın ilk Yunan futbolcusu oldu.
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zaten GS yunan TAKIMICevap Yaz 4 9 Yayından KaldırFENERLİ: ADAM KENDİ EVİNDE HİSSEDECEK :=)2 1 Yayından Kaldır
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hoş geldin babanın oğluCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Gerçekten bir dünya yildızı . I ove you . Yönetim.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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yunan bayrağını da açtınız y helal size , bence bu transfer çok yerinde olmuş adam kendini evinde hissedecek,Cevap Yaz 6 10 Yayından Kaldır