Kosova'nın Çekya'yı yendiği maçta Vedat Muriç 1 golle oynadı

07.09.2019 18:04

2020 Elemeleri A Grubu 4. maçında Kosova, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, 20. dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Kosova'nın diğer golü 66. dakikada Mergim Vojvoda'dan geldi.

KOSOVA PUANINI 8'E ÇIKARDI

Çekya'nın tek golü ise 16. dakikada Patrick Schick'ten geldi. Bu sonuçla Kosova puanını 8'e çıkardı. Çekya ise 6 puanda kaldı.

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta 2 gol attı.