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Kosova'da Vedat Muriqi şoku! Sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig'de 11 maçta 7 gol atarak dikkatleri üzerine çeken golcü Vedat Muriqi'den kötü haber geldi. Yıldız oyuncu sakatlığı sebebiyle Kosova'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldı.

12.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:42
Kosova'da Vedat Muriqi şoku! Sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı

'nin yıldız oyuncusu Vedat Muriqi sakatlığı yüzünden 'nın Çekya ve ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldı.

Kosova Futbol Federasyonu'ndan Vedat Muriqi ile ilgili açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada, "Vedat Muriqi, sakatlığı nedeniyle Çekya ve İngiltere ile oynayacağımız maçlarda forma giyemeyecek. İsviçre'de gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından kadrodan çıkarılması kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.


Haber Videosu: Kosova'da Vedat Muriqi şoku! Sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı
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HABER YORUMLARI (5)

  • FB Lİ:
    Eyvah, eğer FB nin bu haftaki maç kadrosundanda çıkarsa yandık. Bu Murgui FB yi 13 kişi ile oynatıyor arkadaş, İnanmıyorsanız kadro sistemini yazayım görün, 4-3-3-3 FB aşağı yukarı her maça 3 önlibero ile başlıyor, Orta sahaya ihtiyaç duymuyor, bu adam hem santrofor oynuyor hem orta saha görevinide yapıyor, hatta 14 kişi ile oynatıyor diyeceğim ama bir kalecinin yapacağı işi yapmıyor, Helal olsun bu çocuğa ama unutmayın tek başına her hafta aynı performans, dşünün. . . . . . .
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  • SAD:
    Süper Lig''de 11 maçta 7 gol atarak dikkatleri üzerine çeken golcü derken. Penantıverdat. Ne alaka la. Siz abartıyorsunuz bu elemanı. Normal bir forvet. Top saklar, nadir güzel şut atar. Kafa vuruşu türklere göre iyi olunca kalite sanılır, arkadan dokunulunca yere yatar. Hepsi bu lalalamalsnalar
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  • KAYSERİ38:
    daha iyi boşverin ben Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe için iyi bir şey adam sadece Fenerbahçe maçlarına konsantre olur
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