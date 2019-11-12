Kosova'da Vedat Muriqi şoku! Sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig'de 11 maçta 7 gol atarak dikkatleri üzerine çeken golcü Vedat Muriqi'den kötü haber geldi. Yıldız oyuncu sakatlığı sebebiyle Kosova'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldı.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Vedat Muriqi sakatlığı yüzünden Kosova'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldı.
Kosova Futbol Federasyonu'ndan Vedat Muriqi ile ilgili son dakika açıklaması geldi.
Yapılan açıklamada, "Vedat Muriqi, sakatlığı nedeniyle Çekya ve İngiltere ile oynayacağımız maçlarda forma giyemeyecek. İsviçre'de gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından kadrodan çıkarılması kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Haber Videosu: Kosova'da Vedat Muriqi şoku! Sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı