Kosova'da Vedat Muriqi şoku! Sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı

12.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:42

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Vedat Muriqi sakatlığı yüzünden Kosova'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldı.

Kosova Futbol Federasyonu'ndan Vedat Muriqi ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada, "Vedat Muriqi, sakatlığı nedeniyle Çekya ve İngiltere ile oynayacağımız maçlarda forma giyemeyecek. İsviçre'de gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından kadrodan çıkarılması kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.