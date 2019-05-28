KOSGEB'e 57 KOBİ Uzman Yardımcısı Alınacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) bünyesinde görev yapmak üzere 57 KOBİ uzman yardımcısı istihdam edilecek.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN YAPILACAK

Başkanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alınacak 57 KOBİ uzman yardımcısı taşra birimlerinde görevlendirilecek. Başvurular, 29 Mayıs-13 Haziran döneminde www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak duyuruda belirtilen link üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

KADRONUN 4 KATINA KADAR ADAY SINAVA ÇAĞRILACAK

Başvuru yapanlardan, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Kaynak: AA