Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma tedavisi çalışmasında sona geldi Türkiye'de koronavirüsün tedavisi için umutlandıran bir gelişme yaşandı. Gaziantep Üniversitesi, iyileşen hastadan alınan plazmanın nakliyle yapılacak tedavi çalışmasının Nisan sonunda tamamlanacağını duyurdu. Böylece aşı bulunana kadar birçok hasta bu hastalığı yenebilecek.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, koronavirüste, iyileşen hastadan alınacak plazmanın nakliyle tedaviye yönelik çalışmaların Nisan ayı sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Rektör Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin ve tedavi üzerinde çalışan Doç. Dr. Umut Elboğa ile düzenlediği basın toplantısında, bulunan tedavi yöntemi ile ilgili bilgileri paylaştı.

"RİSK GRUBUNDAKİLERE HASTALIKTAN KORUNMA AMAÇLI VERİLECEK"

Rektör Gür, "Bu tedavi yöntemiyle antikor aktarımı sağlayan plazma nakli ile hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş Kovid-19 hastalarından alınan kan, şekilli elemanları uzaklaştırılarak, ayrıca virüs, bakteri ve parazit gibi patojenlerden arındırılarak plazmasına ayrıştırılacak. Bu plazma yeni Kovid-19 hastalarına tedavi veya sağlık çalışanları gibi yüksek risk grubundaki kişilere hastalıktan korunma amaçlı güvenli olarak verilebilecek" dedi.

"HASTAYA VİRAL PATOJENLER OLMADAN ENJEKTE EDECEĞİZ"

Ayrıştırılan kan ile hasta tedavisini amaçladıklarını ifade eden Rektör Gür, "Dünyada kan değişimi yapılıyor ama temel sorunu şu, nakil sırasında bazı zararlı patojenler de yeni hastaya geçip zarar verebiliyordu. O yüzden sistemin bazı sorunları vardı. İşte bu noktada bizim sistemimiz devreye giriyor. Biz hasta iyileştikten sonra kanını 600 mililitre kadar alacağız. Daha sonra çeşitli aşamalardan geçirip, hasta olan kişiye verirken, arada viral patojenler olmadan enjekte edeceğiz. Tedavide asıl mesele buydu, biz de bunu çözdük. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Nisan ayı sonunda tedaviye başlamış olabileceğiz" şeklinde konuştu.

"İYİLEŞEN HASTALAR KAN BAĞIŞI YAPACAK"

Rektör Gür, sistemi ilk olarak Türkiye'ye Gaziantep Üniversitesi'nin getirdiğini ifade ederek, bu konuda iyileşen hastalara büyük iş düştüğünü belirtti. Gür, koronavirüs hastası olup iyileşmiş olan donörlere ihtiyaç olacağını vurgulayarak, "İyileşmiş hastalarımız bize kan bağışı yapacak ki koronalı hastalara fayda verebilelim. Bu konu çok önemli. Bunu başardığımızda donörlerimizin kanı çok sayıda kişiye umut olacak" dedi.

"BU SİSTEM DÜNYADA 1-2 MERKEZDE UYGULANIYOR"

Koronavirüsün dünyanın 190 ülkesinde yayılan bir virüs olduğunu ve Türkiye'nin de bu pandemiye maruz kaldığını ifade eden Gür, dünya genelinde çeşitli ilaç denemeleri yapıldığını dile getirerek şunları ifade etti: "Bu süreçlerde biliyoruz ki en önemli olan şey aşı ama bu takriben 1- 2 yıl gibi bir süre alıyor. Bu süre içerisinde de tedavi denemeleri yapılıyor. Çin de plazma değişimiyle ilgili çalışmalar yaptı. Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu, plazma nakliyle ilgili çalışmaları onayladı. Biz de tedavi üzerine çalışıyoruz. Büyük aşama kaydettik. Bu sistem dünyada 1-2 merkezde uygulanan bir sistem"

Tedavi üzerine çalışan Doç. Dr. Umut Elboğa da donörlerden alınacak kanın, sistem üzerinde çoğaltılarak 2 işlemden geçirildikten sonra yeni enfekte olmuş hastalar üzerinde kullanılabileceğini kaydetti.

Kaynak: DHA