Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek - Haber
Sağlık, Güncel

Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek

Yeni sağlık uygulama tebliği ile koronavirüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı. Özel hastaneler, virüs tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek. Koronavirüs tedavisi gören hastalar ilaçlarını hastaneden temin edebilecek.

09.04.2020 08:09 | Son Güncelleme: 09.04.2020 08:36

Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre tebliğin 1.7 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "acil hal" tanımı yeniden yapılarak salgın hastalıklar da acil sağlık hizmeti kapsamına alındı. Yeni tip koronavirüs vakalarının "acil hal" olarak kayıtlara geçmesini sağlayan yeni "acil hal" tanımı SUT'ta şu şekilde yapıldı:

"Acil hal, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir."

ÖZEL HASTANELER ÜCRET ALAMAYACAK

SUT'un "ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri" başlığı altındaki 1.9.3. maddesine "pandemi süresinde, pandemi olgularının tanı ve tedavileri" de eklendi.

TEDAVİ İLAÇLARI SGK'NIN ÖDEME LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ

Ayrıca koronavirüsü hastalığını yenen kişilerin kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer insanların tedavisinde kullanılması için "immün plazma tedarik ve uygulama" tekniği de SUT'a dahil edildi.

Aynı tebliğin 2.1.2.B numaralı maddesinin birinci fıkrasının d bendinde yer alan "tanımlı ilaçlar" ibaresinden sonra, "Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süresince hastanelerce temin edileceği bildirilen pandemi tedavisine yönelik ilaçlar" ibaresi getirildi. Böylece Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar, SGK'nın ödeme listesine alındı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM: 24 SAATTE 87 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin güncel bilgileri yayınladı. Bakanlığın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 24 bin 900 test yapıldı ve 4 bin 117 yeni tanı kondu. Son 24 saatte 87 hasta ise hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye, vaka sayısı ise 4 bin117 artarak 38 bin 226'ya yükseldi.

Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek

Haberin Videosu:

Yeni tip koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek

İlgili Haberler

Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Haber
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı Haber
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek Haber
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Vali devreye girdi, hurdacının cezası iptal edildi Haber
Vali devreye girdi, hurdacının cezası iptal edildi
Sercan ve Nisa aşk mı yaşıyor? Acun'dan ilk açıklama geldi Haber
Sercan ve Nisa aşk mı yaşıyor? Acun'dan ilk açıklama geldi
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haber
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye'den bahsetti? Çok kritik CHP detayı
Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye'den bahsetti? Çok kritik CHP detayı
Yaşlılara 'Ölün' diyen Kerimcan Durmaz, sokakta arkadaşıyla dans etti
Yaşlılara "Ölün" diyen Kerimcan Durmaz, sokakta arkadaşıyla dans etti
Dr. Mehmet Öz'ün 'Karantinada ilişkiye girin' önerisi İrem Derici'ye soruldu
Dr. Mehmet Öz'ün "Karantinada ilişkiye girin" önerisi İrem Derici'ye soruldu
Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın
Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını...
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Evine 50 metre mesafede bulunan şahsın, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak
Evine 50 metre mesafede bulunan şahsın, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak
'Virüs yaşlıları öldürüyor' düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına...
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı
Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı
Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi
Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi
Koronavirüsü atlatan hasta: 5 yıldızlı otelde konaklamış gibi hissettim
Koronavirüsü atlatan hasta: 5 yıldızlı otelde konaklamış gibi hissettim
Esenyurt'taki doğal gaz patlamasının yarattığı korkunç tablo bugün ortaya çıktı
Esenyurt'taki doğal gaz patlamasının yarattığı korkunç tablo bugün ortaya çıktı
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özgür Özel Cahit Özkan Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Radamel Falcao
Daha Fazla Mart Polis Nisan İspanya
Şu an buradasınız: Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 08:43:55. #1.15#
title