Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü 16 Mart'ta koronavirüs testi pozitif çıkan ve kendisini ev karantinasına aldıktan sonra iki test daha yaptıran Flamengo'nun Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, son testinin negatif çıkmasının ardından, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü.

Flamengo'nun Portekizli hocası Jorge Jesus, ilk iki Kovid-19 testinin hafif derecede pozitif, üçüncü testinin negatif çıkmasının ardından karantina süresi dolmadan ülkesine döndü.

"VİRÜS TAŞIMIYORUM, AİLEMİN YANINDA OLMAK İSTEDİM"

16 Mart tarihinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve kendisini ev karantinasına alan Jorge Jesus, herhangi bir etkisini yaşamadığı virüsten korunmak için ikinci testi de yaptırdığını açıklamıştı. İkinci testi de pozitif çıktıktan sonra üçüncü testi negatif çıkan Jorge Jesus'un karantina süresi dolmadan ülkesine dönmesi tartışmalara neden oldu.

Brezilya'da havalimanında gazetecilere konuşan Jesus açıklamasında "Bu zor zamanlarda ailemin yanında olmak istedim. Zaten sezona ara verilince gitmek istiyordum. Şu anda virüs taşımıyorum. Ligin durumu belli olunca geri döneceğim" sözlerini kullandı.