Koronavirüse yakalanan futbolcudan iyi haber! Spor Arena Dış Haber | Juventuss U23 takımıyla oynanan maç sonrası yapılan testlerde koronavirüs salgınına yakalandığı açıklanan futbolcu, uygulanan bir haftalık yoğun tedavinin ardından iyileştiPianese'den ve bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada futbolcunun tamamen iyileştiği belirtildi.

Spor Arena Dış Haber | Juventuss U23 takımıyla oynanan maç sonrası yapılan testlerde koronavirüs salgınına yakalandığı açıklanan futbolcu, uygulanan bir haftalık yoğun tedavinin ardından iyileşti

Pianese'den ve bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada futbolcunun tamamen iyileştiği belirtildi. Pianese futbolcusunun hastalığa yakalanmasının ardından Juventus, U23 takımının antrenmanlarını 1 hafta boyunca iptal etmiş ve oyunculara evlerinden çıkmama uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Hürriyet