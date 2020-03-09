SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Koronavirüse yakalanan futbolcudan iyi haber! - Spor
Spor

Koronavirüse yakalanan futbolcudan iyi haber!

Spor Arena Dış Haber | Juventuss U23 takımıyla oynanan maç sonrası yapılan testlerde koronavirüs salgınına yakalandığı açıklanan futbolcu, uygulanan bir haftalık yoğun tedavinin ardından iyileştiPianese'den ve bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada futbolcunun tamamen iyileştiği belirtildi.

09.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:55
Koronavirüse yakalanan futbolcudan iyi haber!

Spor Arena Dış Haber | Juventuss U23 takımıyla oynanan maç sonrası yapılan testlerde koronavirüs salgınına yakalandığı açıklanan futbolcu, uygulanan bir haftalık yoğun tedavinin ardından iyileşti


Pianese'den ve bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada futbolcunun tamamen iyileştiği belirtildi. Pianese futbolcusunun hastalığa yakalanmasının ardından Juventus, U23 takımının antrenmanlarını 1 hafta boyunca iptal etmiş ve oyunculara evlerinden çıkmama uyarısında bulunmuştu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Hürriyet

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Spor
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Spor
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Spor
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Spor
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Spor
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Emrah Levent Can Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Berkay Şahin İsmail Kartal Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Koronavirüse yakalanan futbolcudan iyi haber! - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 15:28:08. #1.15#