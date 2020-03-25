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Ekonomi, Güncel

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 5 Şubat'tan itibaren uçuşu iptal edilen yolcular, istediği bir tarih için bilette değişiklik yapabilecek veya bileti açığa alma hakkına sahip olabilecek.

25.03.2020 00:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 01:03

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 Şubat 2020 tarihinden itibaren uçuşu iptal edilen yolcular, istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" ile koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı.

İSTENİLEN BİR TARİH İÇİN BİLETTE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 5 Şubat'tan itibaren uçuşu iptal edilen yolcu, istediği bir tarih için bilette değişiklik yapabilecek veya biletini açığa alabilecek. Açığa alınıp kullanılmayan bilet için uçuş yasağı kalktıktan sonraki 2 ayın sonunda iade bedeli alınabilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı

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Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı

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