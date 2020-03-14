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Sağlık, Ekonomi, Güncel

Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti

Alışveriş Merkezi ve Yatırımcılar Derneği "AVM'ler saat 12.00 - 20.00 arasında açık olacak. AVM'lerdeki çocuk oyun alanları kapatılacak ve dezenfekte edilecek" açıklamasında bulundu.

14.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:12
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti

Çin'de başlayıp dünyaya yayılan ölümcül koronavirüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından ülke genelinde çeşitli tedbirler alınmaya başladı. Tedbir alan sektörlerden biri de her gün milyonlarca insanın giriş yaptığı alışveriş merkezleri (AVM) oldu. Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği, müşterilerin sağlığı için koronavirüs tedbirleri kapsamında bir toplantı düzenleyerek, salgın sürecine ilişkin bir dizi önlemler alındı.

ÇALIŞMA SÜRESİ KISALTILDI

Alınan önlemler kapsamında, ilk etapta AVM'lerde çalışma süresi kısaltıldı. AVM'lerin saat 12.00 - 20.00 arasında hizmet vereceği açıklandı. AVM'lerdeki çocuk oyun alanlarının kapatılıp dezenfekte edileceği belirtildi. AVM'ler daha önce 10.00 -22.00 saatleri arasında hizmet veriyordu.

DEZENFEKTE EDİLİYOR

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş dün yaptığı açıklamada, "İnsanların dokunduğu ne kadar yer varsa özel olarak müdahale ediyoruz. Merdivenlerden tuvaletlere kadar her yer didik didik özel dezenfeksiyon ürünleri ile detaylı bir şekilde temizleniyor. AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirmeye özen gösteriyoruz" demişti.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti

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Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti

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Haber Yorumları (6)
500
VATANDAŞ: başka iş istihdamı yaratın daha sonra avm leri kapatın. serkan bey. . .
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BURAK ERGÜL: AVM lere 18 yaş altı kimse alınmamalı .
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
ÇOK KOMİK YAW: Koronavirüsün mesaisi de olduğunu böylece öğrendik.
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
SERKAN SÖNMEZ: Kapatın avmleri her taraf mikrop kaynıyor geçici süreligine
Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
EMRE CAN: o kadar çalışan evine nasil bakicak hemen kapatin cok yaratici bir yorum
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REİS: Kardeşim ekonomiyi sen düzelt madem avmleri kapatacaksan
1 1 Yayından Kaldır
500
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