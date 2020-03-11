Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin Ticaret Bakanlığı koronavirüsün Türkiye'de görülmesinden sonra yaptığı açıklamada fahiş fiyata maske ve dezenfekte malzemesi satanların ihbar edilmesini istedi.

Ticaret Bakanlığı koronavirüsten dolayı maske ve dezenfektan gibi hijyen ürünlerine aşırı zam yapan firmaların peşinde. Bakanlık firmaların mobil uygulama aracılığı ile kendilerine bildirilmesini istiyor.

'ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ'

Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada Haksız Fiyat Artışı (HFA) bildirim uygulaması ile vatandaşların bakanlığa şikayette bulunabileceği bildirildi.

9 FİRMAYA CEZA KESİLMİŞTİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgını ile birlikte bazı sağlık cihazlarının ve tıbbi ekipmanların fiyatlarının fahiş artışları yönünde şikayetler geldiğini belirterek "9 firma haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı" demişti.