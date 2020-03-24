Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs salgını nedeniyle meyve ve sebze başta olmak üzere gıda fiyatlarında yaşanan fırsatçılık sonrası Rekabet Kurumu devreye girdi. Kurum'dan yapılan açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği ve fırsatçılara en ağır para cezası uygulanacağı belirtildi.

Rekabet Kurumu, koronavirüs salgını nedeniyle yaş meyve ve sebze piyasası başta olmak üzere gıda piyasasında fırsatçı bir yaklaşımla fahiş fiyat artışları yapıldığının gözlendiğini ve bunlara karşı ağır idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Küresel koronavirüs salgınının yaşandığı bugünlerde, yaş meyve ve sebze piyasası başta olmak üzere ülkemiz gıda piyasasında fırsatçı bir yaklaşımla fahiş fiyat artışları yapıldığı gözlenmektedir. Tüketici refahını korumak ve etkin rekabet koşullarını bozan eylem ve işlemlerinin önüne geçmek üzere yetkilendirilmiş Rekabet Kurumu, söz konusu fiyat artışlarını ve bu artışa katkı sağlayan tüm aktörleri yakından takip etmektedir.

"EN AĞIR PARA CEZASI UYGULANACAKTIR"

Bu kapsamda, yaş meyve ve sebze başta olmak üzere gıda piyasasında rekabeti bozucu eylemlerde bulunan kişi ve kurumlar (üretici, aracı, taşımacı, nihai satıcı gibi her türlü aktör) hakkında Rekabet Kanunu ile belirlenen en ağır idari para cezası uygulanacaktır."