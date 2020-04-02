Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi Belçika'da koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligin geri kalanının oynanmamasına ve 15 puan farkla lider olan Club Brugge'in şampiyon ilan edilmesi yönünde karar alındı.

Süper Lig'de ligin geri kalanı için çıkacak karar beklenirken, koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Belçika'da flaş bir karar alındı.

Belçika Pro Lig'in yönetimi, öncesinde 30 Nisan'a kadar ara verilen lig için oy birliği ile ligim devam etmesinin gerekli olmadığı yönünde karar aldı ve Club Brugge'ün şampiyon kabul edildiğini Belçika Futbol Federasyonu'na sundu. Prosedür olarak böyle bir süreç izlendiği ve federasyonun da bu öneriyi kabul edeceği bildirildi.

KUPA, DÜŞENLER VE ÇIKANLAR GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan şu anda 2. sırada bulunan AA Gent'in Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağı yönünde karar alındığı ve Belçika Kupası, küme düşecek takımlar ile 2. Lig'in durumunu belirlemek için bir çalışma grubu oluşturulduğu belirtildi. Mevcut Sıralamada UEFA Avrupa Ligi'ne Cherleroi doğrudan gidecekken, Antwerp ve Standart Liege ise ön eleme oynayacak.

Playoff sistemini uygulayan Belçika'da normal sezonun son haftasına girilirken, Club Brugge 15 puan farkla lider durumda bulunuyordu.