Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs, Galatasaraylı yıldızı da vurdu. Almeira kulübünde kiralık olarak forma giyen Ozornwafor, salgın nedeniyle kendisini karantinaya aldı.

Galatasaray'ın Almeira kulübüne kiraladığı Ozornwafor koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı.

Ozornwafor ülke basınında Brila'ya yaptığı açıklamada İspanya'da durumun hiç açıcı olmadığını ve bu nedenle böyle bir karar aldığını söyledi.

"DURUM İÇ AÇICI DEĞİL"

Ozonrwafor yaptığı açıklamada, "İspanya'da durum iç açıcı değil. Gerçekten çok zor bir durum. Marketlerden bir şey bulmak imkansız. Keşke futbol yeniden başlasa, keşke hayatımıza normal olarak devam edebilsek. Umarım bu salgın bir an önce yok olur ve normal hayatımıza döneriz" ifadelerini kullandı.