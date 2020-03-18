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EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın dün üye ülke federasyonlarıyla yaptığı telekonferans sonrasında Avrupa Futbol Şampiyonası, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihine ertelenirken, bu 1 yıllık ertelemenin ortalama kaybı 1.9 milyar euro oldu.

18.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:20
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle UEFA, 'Acil' koduyla 55 üye ülke federasyonuyla dün telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirerek alınacak önlemleri açıklamıştı. UEFA, alınan önlemler kapsamında 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 1 yıl ertelenerek 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşmesini planladı.

Bunun yanı sarı UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları da ertelendi. 30 Mayıs'ta İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin de 27 Haziran'da oynanması planlanıyor. UEFA'nın aldığı bu kararın yanı sıra, bu yaz oynanması planlanan Copa America da, CONMEBOL tarafından 1 yıl ertelendi ve bu turnuvanın da 2021 yılında oynanmasına karar verildi.

EURO 2020'NİN KAYBI 1.9 MİLYAR EURO

12 farklı ülkede yapılması planlanan ve uzun süredir hazırlanılan Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesinin maliyeti de ortaya çıkıyor. Sponsorluk gelirleri, bilet satışları ve yayın haklarından doğacak gelirleri kaybedecek olan UEFA, 1.9 milyar euroya yakın bir miktarda kayıp yaşayacak.

BİLET SATIŞ KAYBI 600 MİLYON EURO

EURO 2020, 12 Haziran'da Türkiye ile İtalya'nın Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelmesi planlanan maçla başlayacaktı. Bu maçın ardından Bakü, St. Petersburg, Kopenhag, Amsterdam, Bükreş, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublin, Münih ve Budapeşte'de toplam 36 grup maçı oynanıp, diğer turlara geçilecekti. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 12 farklı şehirde toplamda 51 mücadele oynanacaktı. 30 euro ile 945 euro arasında değişen fiyatlarla satılacak olan biletlerden UEFA'nın çok büyük bir kaybı oldu. En ucuz biletler Bakü'de oynanacak olan karşılaşmalarda satılırken, Azerbaycan'daki maçların bilet fiyatları 30-75 ve 125 euro olarak belirlendi. Ancak diğer şehirlerdeki fiyatlar daha yüksek hesaplandı. İtalya-Türkiye mücadelesinde 75-145 ve 225 euro olarak hesaplanan biletler, Kopenhag'ta ise ortalama 300 eurodan alıcı buldu. 3 milyon bilet satmayı planlayan UEFA'nın bu organizasyonun 1 yıl ertelenmesiyle birlikte sadece biletten yaşayacağı ortalama kayıp 600 milyon euro. Bunun yanı sıra sponsor gelirleri ve yayın gelirlerinden 1.3 milyar euro beklentisi olan UEFA, bu geliri de kaybetmiş oldu.

EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu

Kaynak: İHA

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Koronavirüs salgını nedeniyle EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu

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