Korona virüs doğal sabun satışlarını arttırdı
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Zeytinyağı, Güncel

Korona virüs doğal sabun satışlarını arttırdı

Korona virüse karşı tedbir almak isteyen vatandaşlar, hiçbir kimyasal katkı maddesi bulundurmayan ve doğal hijyenik özelliği bulunan sabunlara yöneldi.

14.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:49
Korona virüs doğal sabun satışlarını arttırdı

Korona virüse karşı tedbir almak isteyen vatandaşlar, hiçbir kimyasal katkı maddesi bulundurmayan ve doğal hijyenik özelliği bulunan sabunlara yöneldi.


Çin'de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'ye de sıçrayan korona virüs salgını doğal hijyenik ürünlere olan ilgiyi artırdı. Korona virüs ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı tedbir almak isteyen vatandaşlar, özellikle doğal yapım olan ve hiçbir katkı maddesi bulundurmayan sabunlara yöneldi.


Saç dökülmesi, egzama, cilt lekeleri, sedef ve mantar gibi pek çok hastalığa iyi gelmesiyle bilinen doğal sabunlar, özellikle el ve yüz yıkamalarında derinlemesine temizlik sağlaması nedeniyle de rağbet görüyor. Meyvelerden, bitkilerden, keçi sütünden, eşek sütünden yapılan sabunlar, zeytinyağı, çörek otu, defne, bıttım ve özellikle haşhaş sabunu derinlemesine temizlik için sıklıkla kullanılan sabunlar olarak dikkat çekiyor.


"Hijyen için doğal sabunlara yöneldik"


Sabunların hijyenik açıdan daha etkili ve faydalı olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Bu günlerde hijyen çok önemli. Biz de o nedenle sabuncuya geldik. Çünkü hijyen bakımından sabun her şeyden daha iyi. Özellikle elleri derinlemesine temizliyor. Yani her türlü virüse karşı sabun iyidir" dedi.


Gaziantep'te yıllardır sabunculuk yapan ve vatandaşların doğal sabunlara son dönemlerde daha fazla ilgi gösterdiğini vurgulan Sabuncu Baba Mehmet Hakan Çiçek ise, sabunların derinlemesine hijyenik temizlik için rahatlıkla kullanılabileceğini açıkladı.


"Sabunların antibakteriyel özelliği var"


Sabunların antibakteriyel bir özelliğe sahip olduğunu söyleyen Çiçek, "Sabunların antibakteriyel özelliği var. Sabunları cildi derinlemesine temizler. O yüzden halkımıza tavsiye ediyoruz. Sabunla bol bol ellerini yıkamalarını öneriyoruz. Çünkü sabun doğaldır ve içinde kimyasal katkı maddesi bulunmaz. Ülkemizde yapılıyor, dışarıdan ithal edilmiyor" ifadelerini kullandı.


"Zeytinyağı, haşhaş ve çörek otu sabunu önemli"


Vatandaşlara özellikle zeytinyağı, haşhaş ve çörek otu sabunu kullanmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Çiçek, "Biz özellikle derinlemesine temizlik sağlayan haşhaş sabununu vatandaşlara öneriyoruz. Bunun dışında çörek otu sabununu ve tabii ki zeytinyağı sabununu öneriyoruz. Bunların içinde zeytin yağı sabununu özellikle öneriyoruz. İçerisinde her türkü şifa var. Yani vatandaşlar kimyasal sabunlar ya da şampuanlar yerine bu doğal ürünlerini tercih etsinler. O yüzden korona virüsüne karşı doğal sabun kullanın diyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Manşet

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