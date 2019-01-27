Köprü ve Otoyollardan Saniyede 57 Lira 80 Kuruş Gelir Sağlandı

Günde ortalama 1 milyon araç geçişinin gerçekleştiği köprü ve otoyollardan, geçen yıl saniyede 57,8 lira gelir geldi.

2001-2018 DÖNEMİNDE 12,4 MİLYAR LİRA GELİR SAĞLANDI

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) verilerinden yapılan derlemeye göre, 2001-2018 yıllarında köprülerden 2,5 milyar, otoyollardan da 3,4 milyar araç geçişi oldu. Köprü ve otoyollardan bu dönemde elde edilen toplam gelir ise 12,4 milyar liraya ulaştı.

2018'DE 1,8 MİLYAR LİRA GELİR ELDE EDİLDİ

2001-2018 döneminde 5,9 milyar aracın kullandığı köprü ve otoyollardan en fazla araç geçişi 2018'de gerçekleşti. Geçen yıl köprü ve otoyolları kullanan 463 milyon 441 bin 552 araçtan, 1,8 milyar lira gelir elde edildi.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR SANİYEDE 57,8 LİRA GETİRDİ

Günde ortalama 400 binden fazla aracın geçtiği Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçen yıl saniyede yaklaşık 14,9 lira gelir sağlandı. Aynı dönemde otoyol ve köprülerden sağlanan gelir ise saniyede 57,8 lira oldu.