Koop-İş Sendikası ile H&M anlaştı! İşçiler birçok sosyal hak kazandı

20.09.2019 18:59

Türk-İş'e bağlı Koop-İş Sendikası ile giyim devi H&M arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış ve sendika yetkilileri 4 Ekim'de greve çıkma kararı almıştı. Taraflar, 1 Haziran 2019 ila 31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmaya vardı.

Koop-İş Sendikasından yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında anlaşma tutanağı Koop-İş Sendika Genel Başkanı Eyüp Alemdar ile H&M Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu tarafından imzalandı. Yaklaşık 2 bin 800 çalışanı ilgilendiren TİS ile ücretlere bu yıl başında yapılan zamma ilave olarak yüzde 3 oranında iyileştirme yapıldı. İki gün haftalık izin hakkı sağlayan TİS ile çalışanlara birçok sosyal hakkın yanında bayram harçlığı verilmesi de kararlaştırıldı.

Koop-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada kazanılan haklar şöyle sıralandı:

TÜM ÇALIŞANLARA HAFTADA İKİ GÜN İZİN

Sözleşmeyle, Sendikamızın daha önce yapı marketlerde almış olduğu ve Türkiye'de ilk olan haftada iki gün izin hakkı (iki off) yine sendikamız tarafından bu kez de bir giyim mağazası zincirinde çalışanlara hak olarak alındı. Toplu iş sözleşmesiyle H&M mağazalarında çalışanların tümüne haftada iki gün tatilin (iki off) verilmesi kabul edildi.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR (PART-TİME)

Kısmi süreli çalışanların çalışma takvimleri en geç bir ay öncesinden belirlenmiş ve duyurulmuş olması gerektiği düzenlendi. İşverenin çalışanların ayın hangi günlerinde çalışacağını hangi günlerinde ise tatil yapacaklarını bilme hakkına saygı duyacağı, çalışanlar için belirlenmiş aylık çalışma planları makul, meşru ve geçerli bir sebep olmaksızın tek taraflı olarak değiştirilemeyeceği düzenlendi.

ÜCRET ZAMMI

- Toplu iş sözleşmesiyle ücretin en geç ayın beşinci iş gününde ödenmesi kararlaştırıldı ve ücret zammı olarak; 01.06.2019 tarihi itibariyle ücretlere, 2019 yılında ücretlere yapılan zamma ilave olarak yüzde 3 oranında zam yapılacak.

- 01.01.2020 itibariyle asgari ücretin altında kalan ücretlere asgari ücrete gelen artış uygulandıktan sonra yüzde 3 oranında zam yapılacak.01.01.2020 itibariyle asgari ücretin üzerindeki ücretlere yüzde 8 oranında zam yapılacak.

- 01.01.2021 itibariyle asgari ücretin altında kalan ücretlere asgari ücret zammı uygulandıktan sonra yüzde 3 oranında zam yapılacak.01.01.2021 itibariyle asgari ücretin üzerindeki ücretlere yüzde 9 oranında zam yapılacak.

YEMEK YARDIMI

Uyuşmazlığın temel sebeplerinden biri olan yemek yardımının tüm çalışanlar için;

- 01.09.2019 tarihinden itibaren net 27 TL,

- 01.01.2020 tarihinden itibaren net 29,16 TL,

- 01.01.2021 tarihinden itibaren net 31,78 TL,

olması hükme bağlandı.

İKRAMİYE

Tüm çalışanlara ilk defa bu sözleşme ile;

- İlk 7 aylık bölümünde (01.06.2019-31.12.2019) 30 günlük,

- 2020 yılında 35 günlük,

- 2021 yılında da 40 günlük

ücretleri tutarında ikramiyenin aralık ayı ücreti ile beraber verilmesi hükme bağlandı.

SOSYAL YARDIM

Sözleşmeyle ilk defa part-time çalışanlar dahil olmak üzere herkese;

- 01.06.2019 tarihinden itibaren aylık 120 TL,

- 01.01.2020 tarihinden itibaren aylık 130 TL,

- 01.01.2021 tarihinden itibaren aylık 140 TL

sosyal yardım ödemesi yapılacak.

ÇOCUK YARDIMI

Sözleşmeyle ilk defa, 01.08.2019 tarihinden geçerli olacak şekilde çocuk sahibi olan işçiye her çocuk için her ay 35 TL çocuk yardımı ödemesi yapılacak. Ücret artış dönemlerinde ücret zammı oranında arttırılacak.

TECRÜBE PRİMİ

İstanbul'da tam süreli çalışanlar için;

- 2 yıl (dahil) 5 yıl arasında hizmeti olanlar için 490,00 TL/Ay

- 5 yıl (dahil) ve üzeri hizmeti olanlar için 910,00 TL/Ay

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Muğla'da tam süreli çalışanlar için;

- 2 yıl (dahil) 5 yıl arasında hizmeti olanlar için 450,00 TL/Ay

- 5 yıl (dahil) ve üzeri hizmeti olanlar için 800,00 TL/Ay

Diğer illerde tam süreli çalışanlar için;

- 2 yıl (dahil) 5 yıl arasında hizmeti olanlar için 290,00 TL/Ay

- 5 yıl (dahil) ve üzeri hizmeti olanlar için 640,00 TL/Ay

İstanbul'da kısmi süreli çalışanlar için;

-2 yıl (dahil) ve üzeri hizmeti olanlar için 2,00 TL/Saat

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Muğla'da kısmi süreli çalışanlar için;

-2 yıl (dahil) ve üzeri hizmeti olanlar için 1,75 TL/Saat

Diğer illerde kısmi süreli çalışanlar için;

- 2 yıl (dahil) ve üzeri hizmeti olanlar için 1,25 TL/Saat, ödenmesine devam edilmesi kararlaştırıldı.

YABANCI DİL PİRİMİ

Çalışanlara her ay 85,00 TL yabancı dil primi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

VASITA YARDIMI

İşçilere iş yerine fiilen geldikleri her gün için belirlenen tutarlarda vasıta yardımı ödemesi yapılacak Bu tutarlar Toplu İş Sözleşmesi'nin yürürlük süresi boyunca iş yerinin bulunduğu ilin ortalama toplu taşıma ücretlerine gelen zam oranında arttırılarak uygulanacak.

EĞİTİM YARDIMI:

Sözleşmeyle ilk defa, çocuğu öğrenimde olan her işçiye yılda bir kez eylül ayında; ilköğretim 150 TL, lise ve dengi 200 TL, üniversite ve dengi 250 TL net tutarında Eğitim Yardımı gift card olarak verilecek. Ücret artış dönemlerinde ücret zammı oranında arttırılacak.

BAYRAM HARÇLIĞI

H&M iş yerlerinde ilk kez çalışanlara bayram harçlığı verilecek. Buna göre 2020 yılından geçerli olmak üzere Ramazan Bayramı'nda net 165 TL, Kurban Bayramı'nda net 215 TL bayram harçlığı ödenecek. Part time çalışanlarda aynı tutarda bayram harçlığı alacak. Ücret artış dönemlerinde ücret zammı oranında arttırılacak.

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatına esas gün sayısı 40 gün olarak düzenlenmiştir.

ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER

Üyelerimize verilecek ücretli izinler düzenlendi, kadın üyelerimizin doğum öncesi ve sonrası kullandıkları izinler ile süt izinleri arttırıldı.