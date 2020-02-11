Haberler » Spor » Konyaspor, Ünal Karaman'la anlaşamadı! Bülent Korkmaz'la görüşülecek - Spor

Konyaspor, Ünal Karaman'la anlaşamadı! Bülent Korkmaz'la görüşülecek

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor, Ünal Karaman'la görüşse de başarılı teknik adamla anlaşma sağlayamadı. Konyaspor, rotayı Bülent Korkmaz'a çevirdi.

11.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:10
Konyaspor, Ünal Karaman'la anlaşamadı! Bülent Korkmaz'la görüşülecek

Aykut Kocaman ile yollarını ayıran , yeni teknik direktörlük görevi için ilk olarak ile görüşürken, tecrübeli teknik adam ile anlaşma sağlayamadı.

BİR ARAYA GELECEKLER

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Ünal Karaman ile anlaşamayan İttifak Holding Konyaspor, rotayı 'a çevirdi. İlk görüşme olumlu sonuçlanırken, taraflar yarın Ankara'da bir araya gelecek.

Anlaşma detaylarında bir pürüz çıkmazsa İttifak Holding Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi başlayacak.

(FutbolArena)


Haber Videosu

: Konyaspor, Ünal Karaman'la anlaşamadı! Bülent Korkmaz'la görüşülecek
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler