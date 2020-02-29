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Konyaspor-Kasımpaşa maçının seremonisinde şehit düşen askerlerimizin isimleri okundu

Süper Lig'in 24. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan İttifak Holding Konyaspor, maç öncesi gerçekleşen seremonide İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimizin adını tek tek okudu ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

29.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:06
Konyaspor-Kasımpaşa maçının seremonisinde şehit düşen askerlerimizin isimleri okundu

Toto Süper Lig'in 24. haftasında ile karşı karşıya gelirken, maç öncesi gerçekleşen seremonide duygu dolu anlar yaşandı.

İdlib'te, Esed rejiminin düzenlediği alçak hava saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olmuş ve 32 askerimiz yaralanmıştı. İttifak Holding Konyaspor, şehit düşen 33 askerimizi Kasımpaşa maçından önce unutmadı.

"UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN"

Mücadele öncesi gerçekleştirilen seremonide şehit düşen askerlerimizin isimleri okunurken, tribünler hep bir ağızdan "Burada" diye yanıt verdi. Tribünlerde ve mücadeleyi ekran başında takip eden futbolseverleri duygulandıran anları Konyaspor sosyal medya hesabından "Unutursak kalbimiz kurusun" mesajıyla paylaştı.

Bu paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.


Haber Videosu

: Konyaspor-Kasımpaşa maçının seremonisinde şehit düşen askerlerimizin isimleri okundu
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