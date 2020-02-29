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Konyaspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'in 24. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa karşılaşması golsüz eşitlikle bitti.

29.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:14
Konyaspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde 'ın takımı Konyaspor ile Fuat Çapa'nın çalıştırdığı kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Kümede kalmak için puan ve puanlara ihtiyacı olan iki takımın karşılaşmasında gol yollarında etkinlik fazla olmazken puanlar paylaşıldı.

PAŞA'NIN SERİSİ 2 MAÇA ÇIKTI

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor 22 puana yükseldi ve bu sezon 10. beraberliğini aldı. Kasımpaşa ise 20 puana çıktı ve uzun süre sonra 2 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

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HABER YORUMLARI (1)

  • JUVENTUSLU HATUN:
    Süper lige yakismayan iki tane vasat takim futbolmu oynadi bunlar simdi haydii beraber kümeye
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
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