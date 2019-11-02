Konyaspor, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı!

02.11.2019 17:13

Süper Lig'in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gençlerbirlği'ni konuk etti. Volkan Bayarslan'ın yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor'un golünü 37. dakikada Farouk Miya kaydetti. Gençlerbirliği'nin golü ise 90+4. dakikada Yasin Pehlivan'dan geldi.

GENÇLERBİRLİĞİ HAFTAYA KAYSERİSPOR İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonuçla Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği'nin başında çıktığı ilk maçından 1 puanla ayrıldı. Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise sahasında Kayserispor'u konuk edecek.