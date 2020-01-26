Konyaspor - Galatasaray maçında Radamel Falcao sakatlandı
Galatasaray'da Radamel Falcao sakatlandı. Konyaspor ile oynanan mücadelenin 57. dakikasında adalesini tutarak kenara geldi ve yerini Adem Büyük'e bıraktı.
26.01.2020 20:25 | Son Güncelleme: 26.01.2020 20:25
Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşılaşırken Radamel Falcao sakatlık geçirdi
Mücadelede sarı kırmızılıları öne geçiren Kolombiyalı oyuncu 55. dakikada Saraccchi'nin soldan ortası sonrasında adalesini tutarak değişiklik istedi.
YERİNİ ADEM BÜYÜK'E BIRAKTI
Teknik direktör Fatih Terim, Falcao'nun yerine Adem Büyük'ü sahaya sürdü.
Radamel Falcao, Süper Lig'de 9. maçında 5. golünü kaydetmişti.
HABER YORUMLARI