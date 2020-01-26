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Konyaspor - Galatasaray maçında Radamel Falcao sakatlandı

Galatasaray'da Radamel Falcao sakatlandı. Konyaspor ile oynanan mücadelenin 57. dakikasında adalesini tutarak kenara geldi ve yerini Adem Büyük'e bıraktı.

26.01.2020 20:25 | Son Güncelleme: 26.01.2020 20:25
Konyaspor - Galatasaray maçında Radamel Falcao sakatlandı

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Konyaspor ile karşılaşırken sakatlık geçirdi

Mücadelede sarı kırmızılıları öne geçiren Kolombiyalı oyuncu 55. dakikada Saraccchi'nin soldan ortası sonrasında adalesini tutarak değişiklik istedi.

YERİNİ ADEM BÜYÜK'E BIRAKTI

Teknik direktör Fatih Terim, Falcao'nun yerine Adem Büyük'ü sahaya sürdü.

Radamel Falcao, Süper Lig'de 9. maçında 5. golünü kaydetmişti.

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