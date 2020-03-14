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Hüseyin Göçek, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor

Konyaspor-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

14.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:21
Konyaspor-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

15' Skubic'in ortasına uzak direkte Ömer Ali kafayı vurdu, Harun topu çizgiden çıkardı. Yeşil-beyazlı oyuncular topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazlarda bulunsalar da maçın hakemi Hüseyin Göçek GOL olmadığını belirtti.

10' Selim Ay sarı kart gördü.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre, Tolga, Zajc, Mehmet Ekici, Rodrigues, Muriqi

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