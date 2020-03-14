Konyaspor-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
14.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:21
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
15' Skubic'in ortasına uzak direkte Ömer Ali kafayı vurdu, Harun topu çizgiden çıkardı. Yeşil-beyazlı oyuncular topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazlarda bulunsalar da maçın hakemi Hüseyin Göçek GOL olmadığını belirtti.
10' Selim Ay sarı kart gördü.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre, Tolga, Zajc, Mehmet Ekici, Rodrigues, Muriqi