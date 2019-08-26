Konyaspor'dan Galatasaray'a olay gönderme

Süper Lig'in 2. haftasında 90+6. dakikada bulduğu golle deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Konyaspor'dan maç sonu paylaşım geldi.

26.08.2019 10:46
Konyaspor'dan Galatasaray'a olay gönderme

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golünü 60'ıncı dakikada Ryan Babel kaydederken, Konyaspor'un golü 90+6'ncı dakikada Jens Jonsson'dan geldi. Sarı kırmızılı takım, 75'inci dakikada Jean Michael Seri'nin atılmasıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Bu sonuçla Galatasaray yeni sezondaki ilk puanını alırken, Konyaspor ise 2 puana yükseldi.

MAÇ SONU PAYLAŞIMA HEM BEĞENİ HEM TEPKİ YAĞDI

90 dakikanın ardından Konyaspor'un resmi Twitter hesabından flaş bir paylaşım geldi. Konyaspor, Galatasaray maçının yer aldığı takım fotoğrafını ''23,73 Milyon Euro=113,40 Milyon Euro'' notuyla paylaştı. Takımlar arasında piyasa değer farkına dikkat çekilirken paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu. Galatasaraylı taraftarlar ise sert tepki gösterdi.

Konyaspor'dan Galatasaray'a olay gönderme
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YORUMLAR (13)

  • ŞAPKACI:
    1 TÜRK TAKIMI DİĞER TÜRK TAKIMIYLA BERABERE KALDI VE BİR RUM TAKIMI AĞZI KULAKLARINDA ADETA ŞAMPİYON OLDU. ŞİKESİZ OLMAZ BİLADER DAHA 96 PUAN VAR BEKLEYİN ŞANLI TÜRK TAKIMI GALATASARAY ELBETTE BİR AVUÇ RUM TAKIMINI ALT EDECEKTİR.
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  • GS:
    fenere karşıda aynı güçle oynayacaklarmı hiç zannettem ama görecez bakalım. cimboma gelince böyle oynarlar
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  • TS:
    Bu Konyaspor varya bu Konyaspor. Aykut Kücükman takimin basinda oldugundan beri hem TS ye hem GS ye bi baska Motive oluyorlar böyle acayip hirsli oluyorlar. Hele Konyada maclarda taraftarlar ve takimda kuduruyorlar. Ve sansa mansa bir Puan aldilarmi böyle aklin sira göndere felan yapiyorlar ve yemin billah yillardir top oynadiklari ben bunlarin hic top oynadigini bilmiyorum. Bunlarin isi gücü oynatmamak okadar.
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  • İMPARATOR:
    çanakkale geçilmezi oynayıp tesadüf bi gol atmışşınız birde cıkıp espiri yapıyonuz
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