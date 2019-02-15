Konya Şeker, hastalıktan ari patates tohumu ile maliyeti 3’te bir azalttı

Tarımsal sanayide rekabet gücünü artırmak için Doku Kültürü Laboratuvarı kurarak tohum üretimine başlayan Konya Şeker, hastalıktan ari genç yerli patates tohumu üreterek maliyetleri 3'te bir oranında azaltmayı başardı.

Konya Şeker, hastalıktan ari patates tohumu ile maliyeti 3’te bir azalttı

Tarımsal sanayide rekabet gücünü artırmak için Doku Kültürü Laboratuvarı kurarak tohum üretimine başlayan Konya Şeker, hastalıktan ari genç yerli patates tohumu üreterek maliyetleri 3'te bir oranında azaltmayı başardı.

Kaynak: Dunya.com

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