Konya Şeker'in Yaptığı Tesisle Konya'da Patates Üretimi 3 Kat Arttı

Konya'da kurduğu tesisle alım garantili patates üretimini teşvik eden Konya Şeker A.Ş. il genelinde patates üretiminin yaklaşık 3 katına çıkmasını sağladı.

2018 yılında Konya Şeker üreticiden 102 bin ton patates alımı gerçekleştirdi. Patatesi sözleşmeli ektiren Konya Şeker, 2018 yılında üreticiye patates için toplamda 75 milyon 549 bin 288 TL ödeme yaptı. Patates üreticisine 2018 yılı bedellerinin tamamı ödenirken 2019 yılının sözleşmeleri için de üreticilerle görüşmelere başlandı.

Konya Şeker'in gerçekleştirdiği ve patatesi işlemeye yönelik sanayi yatırımlarının tarımsal üretime etkisi ise istatistiklere yansıdı. Konya genelinde 2008-2017 döneminde patates üretimi yaklaşık 3 kat arttı.

ÜRETİLEN ÜRÜNLERE ALIM GARANTİSİ VERİYOR

2008 yılında üretime başlayan Seydibey Tarım Ürünleri Entegre Tesisinde daha sonraki yıllarda kapasite artırımı yatırımları yapan Konya Şeker, patateste büyük alıcı olarak pazara girerken, Konya'nın patates üretim merkezlerinden biri olmasını ve patates için pazar oluşmasını sağlayarak bölgede alımını gerçekleştirdiği ürünün daha fazla üretimin de gerçekleşmesini sağladı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün verilerine göre, Konya Şeker'in patates alımını yapmadığı 2008 yılında Konya'da patates 222 bin 75 ton üretilirken, üretim 2017 yılında 567 bin 76 tona yükseldi. Patatesteki üretim artışı yaklaşık 3 kat düzeyinde olurken 2017 yılında Konya ülkedeki patates üretiminin yaklaşık yüzde 12'sini gerçekleştirdi.

Kurduğu tarımsal sanayi tesisleriyle üretimin ve üreticinin yanında yer alan Konya Şeker, bir yandan bölge üreticilerinin ürettiği ürünlere alım garantisi getirirken, diğer yandan da bölgede üretimi yapılan ürünlerin piyasada oluşan fiyatlarının çiftçi lehine regülasyonunu sağlayarak, piyasadaki bazı alıcıların üreticilerin çaresizliğinden istifade etmesinin de önüne geçmiş oldu.

Kaynak: İHA