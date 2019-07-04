Konut kredisi faizi geriledi

Geçtiğimiz ay uygulamaya alınan yeni kredi enstrümanı 'enflasyona endeksli konut kredisi' ile konut kredisi 1,75'ten 1,50'ye geriledi. Bu ay açıklanan verilerle yıllık enflasyon 18,71'den 15,72 seviyesine gerileyince enflasyon endeksli olarak yaratılan yeni üründe faiz oranı direkt olarak 25 puan aşağı indi.

ORAN GİTTİKÇE DÜŞECEK

İlk olarak Ziraat Bankası tarafından 17 Haziran'da uygulamaya alınan enflasyona endeksli konut kredisi faiz oranları banka tarafından yeni kullandırımlar için 1,75'ten 1,50'ye indirildi. Haziran ayında kullandırılan konut kredileri için aylık yüzde 1,75 faiz oranı uygulanmış iken, açıklanan güncel enflasyon verisi doğrultusunda yeni kullandırılacak konut kredileri için aylık yüzde 1,50 oranından kullandırım yapılacak.

Vatandaşlar enflasyon oranlarındaki düşüş trendi devam ettiği sürece yeni kredi kullandırımlarında daha düşük oranlarla kredi kullanabilecekler. Enflasyona endeksli konut kredisi kullanmış olan vatandaşlar ise faiz güncelleme dönemlerinde (6 veya 12 aylık periyotlarda) avantajlı oranlardan yararlanarak mevcut faiz oranlarını daha düşük oranlara çekebilecek. Bu doğrultuda Haziran ayında aylık 1,75 faiz oranından konut kredisi kullanan ve faiz oranı güncellemesinde altı aylık periyot seçen vatandaşlar enflasyon düşüş trendinin devam etmesiyle aralık ayında avantajlı oranlardan yararlanma imkanı bulacak.

1,65'TEN 1,50'YE

Sabah'ta yer alan habere göre, 120 ay vadeli 150.000 TL kredi kullanmak isteyen bir vatandaş hali hazırda sabit faizli olarak aylık 1,65 oranından kredi kullanabiliyorken, enflasyona endeksli konut kredisi kullanması durumunda mevcut enflasyon verilerine göre aylık yüzde 1,50 oranında kredi kullanma imkanı bulacak.

88 BİN TL AVANTAJ

Örneğin bugün kullanılan 150.000 TL tutarlı 120 ay vadeli konut kredisi için toplam geri ödeme tutarı 345.476 TL olurken, yine bugün kullanılan enflasyona endeksli konut kredisi için enflasyonun altı ay sonra yüzde 9'a düşmesi projeksiyonu altında toplam geri ödeme tutarı 256.705 TL oluyor.

KREDİ ALANLARIN YÜZDE 40'I TERCİH EDİYOR

Ziraat Bankası tarafından uygulamaya alındığı günden itibaren yoğun ilgi gören enflasyona endeksli konut kredisi ürününü iki buçuk hafta gibi bir kısa sürede konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşların yüzde 40'ı tercih etmiş durumda. Bu yeni ürünün bir benzeri mevduatta da uygulanmaya başlanmış ve parasını bankaya yatıran vatandaş enflasyon değişimine bağlı olarak artan bir faiz oranıyla getiri sağlamaya başlamıştı.