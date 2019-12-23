: Komşusunu rahatsız edene hapis ve para cezası!

23.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:39

Toplu yapı içerisinde ikamet eden kat malikleri ile kiracılar arasındaki komşuluk hakkı sınırlarının, Türk Medeni Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında çok net çizildiğini hatırlatan Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Aslan, "Taraflar arasında komşuluk hakkından dolayı ortaya çıkan uyuşmazlıklar karşısında, her iki taraftan biri 250 TL'den 2 bin TL'ye kadar para ve Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesine göre 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Kat Mülkiyet Kanunu'na göre, ev sahipleri ve kiracıların, yapının tüm bölümleri ile bahçe gibi ortak alanları kullanırken birbirini rahatsız etmemek ve haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlü olduklarını vurgulayan Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Mehmet Aslan, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu…

Para cezası 250 TL'den başlıyor

"Ancak bu yükümlülüğe uygun davranılmaması halinde dava açan ev sahibi veya kiracı, Kat Mülkiyet Kanunu'nun 33. maddesine göre hâkim tarafından konuya müdahale edilmesini talep edebilir. Bu durumda hâkim konuya müdahale ederek ev sahibinin veya kiracının uyarılmasına ve uyarıya uymaması halinde 250 TL'den 2 bin TL'ye kadar para cezasına çarptırılmasına karar verilebilir. Bu paranın yanı sıra cezaya çarptırılan taraf, manevi tazminat, avukatlık ve dava masrafı da ödemek zorunda kalarak ciddi bir ceza yüküyle karşı karşıya kalabilir. Yargıtay'ın, komşusunun kişilik haklarına zarar veren tarafın manevi tazminatla cezalandırıldığına yönelik emsal kararları bulunuyor.

KOMŞULUK HAKKINA AYKIRI DAVRANANA HAPİS CEZASI

Bazı durumlarda komşular arasındaki ihtilaf ağırlığına göre konu, hukuk mahkemelerinde kalmayıp ceza mahkemelerine kadar ulaşabiliyor. Komşusunun eyleminin ağırlığına göre komşusunu rahatsız eden kişiye Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesine göre 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Bu nedenle komşuluk hukukuna aykırı davrananlar bir anda hapis cezası ile karşı kaşıya kalabilirler."

GÜRÜLTÜ, EVCİL HAYVAN BESLEMEK, HALI SİLKELEMEK…

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Mehmet Aslan komşuluk ilişkisinin katlanılmaz bir hal aldığı durumları şöyle özetliyor:

·Gürültü, komşular arasında en sık bir tartışma konusu olan taşkınlıktır. Gürültü çıkarılması durumunda çocuğunu uyutmak isteyen anne ve baba, ders çalışan öğrenci, uyumak isteyenler zor durumda kalmaktadır. Bu nedenle komşunun gürültü çıkararak diğer kişileri rahatsız etmesi hukuka aykırıdır.

·Ağır koku oluşturacak şekilde yaşamak, diğer komşulara rahatsızlık verebilir. Örneğin son zamanlarda yaygınlaşan nargile kullanımının yarattığı apartmana ve komşuya kadar yayılan yoğun kokular, komşular arasında ihtilaf yaşanmaktadır.

·Eğlence ve mutluluk amaçlı her ne şekilde olursa olsun silah kullanımında bulunmak, komşuluk hukukuna uygun bir davranış değildir.

·Diğer insanları rahatsız edecek şekilde evcil hayvan beslemek de kimi durumda komşuluk hukukuna aykırı bir davranıştır. Örneğin, yoğun bir şekilde havlamayan, etrafa yoğun koku yaymayan ve etrafı kirletmeyen evcil hayvanın beslenmesinde hukuka aykırı bir durum yoktur. Ancak aksine durumlarda diğer komşuların evcil hayvanın apartmanda yaşamasını istememesi mümkündür.

·Devamlı suretle komşusunu rahatsız edecek şekilde halı silkelemek gibi durumlar için de rahatsız olan komşunun hâkimin müdahalesini isteme hakkı bulunmaktadır.

Kaynak: Bültenler

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