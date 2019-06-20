Kolarov transferi için Ali Koç'a tepki: Biz aptal mıyız?

Gelecek sezon için iyi bir kadro kurmak isteyen ancak FFP'ye takılmaktan korkan Fenerbahçe Kulübü, bu konuda ince eleyip sık dokuyor. Sarı lacivertli kulüp Roma'da forma giyen Kolarov'u transfer etmeyi düşünüyor. Bu transfer için bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı lacivertliler oyuncunun Roma'dan bonservisini almasını bekliyor.

LOCADA TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes final serisi maçında Ali Koç ile Kolarov'un ağabeyi Nikola Kolarov locada birlikte maçı izlemiş ve transfer için pazarlık yapıldığı belirtilmişti.

FENERBAHÇE KOLAROV İLE ANLAŞTI AMA KULÜBÜ BEDAVA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan Kolarov, Roma'dan bonservisini alıp takımdan ayrılmak isterken İtalyan devinin böyle bir ihtimale sıcak bakmadığı ve kulübün sahibi olan James Pallotta'nın Kolarov'u kesinlikle bedavaya bırakmayacağı ifade edildi. Fenerbahçe'nin yıllık 3 milyon Euro verdiği Sırp futbolcu sarı lacivertli kulüple her ne kadar anlaşsa da Roma taraftarları da oyuncularının bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılmasını istemiyor.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Inter'in de transfer etmek yoğun çaba sarfettiği Kolarov için çarpıcı yorumlarda bulunan Roma fanları oyuncuları hakkında 'Onu neden serbest bırakalım, biz aptal mıyız?, Neden Kolarov'u bedavaya verelim?, Dzeko'yu yarı fiyatına, Kolarov'u ise bedavaya almak istiyorlar' tepkisi gösterdiler.