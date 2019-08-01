Kolarov olmadı! İşte Fenerbahçe'nin sol bekteki yeni hedefi

Hasan Ali'nin sakatlığı sonrası sol bek arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Bursaspor forması giyen Umur Meraş'ı gündemine aldı. Roma'nın Kolarov'u bırakmaması sonrası B planını devreye sokan Sportif Direktör Damien Comolli, Umut için Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan ile görüşecek.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Milli oyuncu transfer döneminin başında Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ancak siyah-beyazlı takım daha sonra transferden vazgeçmişti. Bu zirveden sonra Umut'un yeni takımının Fenerbahçe olacağı iddia edildi.