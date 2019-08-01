Kolarov olmadı! İşte Fenerbahçe'nin sol bekteki yeni hedefi
Kolarov ile anlaşamayan Fenerbahçe, aradığı sol beki Türkiye'de buldu. Sarı lacivertli takım, Bursaspor forması giyen Umut Meraş için harekete geçti.
Hasan Ali'nin sakatlığı sonrası sol bek arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Bursaspor forması giyen Umur Meraş'ı gündemine aldı. Roma'nın Kolarov'u bırakmaması sonrası B planını devreye sokan Sportif Direktör Damien Comolli, Umut için Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan ile görüşecek.
BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ
Milli oyuncu transfer döneminin başında Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ancak siyah-beyazlı takım daha sonra transferden vazgeçmişti. Bu zirveden sonra Umut'un yeni takımının Fenerbahçe olacağı iddia edildi.
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