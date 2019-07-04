Kolarov'dan Roma'ya rest: Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum
Roma'nın oyuncusu ve Cengiz Ünder'in takım arkadaşı Kolarov'un, İtalyan ekibinin yöneticileriyle görüşerek takımdan ayrılmak ve Fenerbahçe'ye gitmek istediğini ilettiği belirtildi.
Kariyerini İtalya'da Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'da sürdüren Aleksandar Kolarov, Fenerbahçe ile her konuda anlaşmıştı. Ancak Roma'da takımın başına yeni gelen Portekizli teknik adam Paulo Fonseca, Kolarov'un son durumunu gördükten sonra takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili bir hamlede bulunacağını belirtmişti.
Fonseca'nın, Sırp yıldızın takımda kalması yönünde görüş bildirmesinden sadece birkaç gün sonra ise İtalyan ekibi, Juventus'a giden oyuncusu Pellegrini karşılığında Kolarov'la aynı pozisyonda oynayan Juve'nin sol beki Leonardo Spinazzola'yı 29 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.
3 YILLIK ANLAŞMA
Bu durumdan son derece rahatsız olan ve ilk 11'deki şansı giderek azalan 33 yaındaki oyuncunun ise dün İtalya'ya gittiği ve kulüp yönetimiyle masaya oturduğu belirtildi.
Tecrübeli futbolcunun, bu görüşmede Roma ile tüm bağlarını koparıp, Fenerbahçe'ye gitmek istediğini ilettiği öğrenilirken, Sarı-Lacivertliler artık Kolarov'un kulübünü ikna etmesini bekliyor. Bonservis konusu çözülür çözülmez, Kolarov ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanacak.
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yak gel disiplin reisCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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GERÇEK BİR YILDIZ! ÇOK İYİ BİR OYUNCU FENERBAHÇEYE İNŞALLAH GELİR. BÖYLE YILDIZ FUTBOLCULARIN TÜRKİYE''YE GELMESİNİ ÇOK İSTİYORUM, HANGİ TAKIM OLURSA OLSUN LİGİMİZİN KALİTESİNİ ARTTIRIR.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır