Kolarov'dan Roma'ya Fenerbahçe resti
Roma'nın başarılı oyuncusu Kolarov, Roma yönetimine Fenerbahçe'de forma giymek istediğini ve kendisine kolaylık sağlanmasını söyledi.
Fenerbahçe'nin transferi için gün saydığı Roma'nın Sırp oyuncusu Aleksandar Kolarov, kulübüne rest çekti. Fenerbahçe'yle transferi için her konuda anlaşan 33 yaşındaki futbolcu, İtalyan kulübüne ayrılma isteğini bu sefer sert bir şekilde yineledi.
Sözcü'de yer alan habere göre; Kolarov'un Roma yöneticilerine "1 yıl daha sözleşmem var. Geçmişten gelen alacaklarım dahil tüm alacaklarım karşılığında bonservisimi verin. Ben Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. 2 yıldır size verdiğim performansın karşılığında kolaylık bekliyorum" dediği öğrenildi. Az da olsa Kolarov'dan bonservis ücreti almak isteyen İtalyan kulübünün yöneticilerinin Kolarov'un bu çıkışından sonra kolaylık sağlaması bekleniyor.
HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR
Roma'da oynamak istemeyen Kolarov, her şeye rağmen büyük bir profesyonellik örneği göstererek yeni sezona hazırlanıyor. Roma'nın sağlık kontrollerine ve sezon açılışına katılan Kolarov, çalışkanlığıyla takdir topluyor. İş disipliniyle bilinen Sırp oyuncu, transferin bitmesi durumunda da Fenerbahçe'ye fit bir şekilde gelecek.
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Bu iş olmaz romada kalır.Sakın demedi demeyin roma bırakmaz ama kola mutlu olurmu o ayrı mesele oldumu ustaaaaaaa.........Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Fenerin ak saçlılarından.Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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cinconun kerim can durmazı var bizimde ak saçlı olsun cinconluYayından Kaldır
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33 yasinda, ihtiyarlar takimi kuruyoruz yineCevap Yaz 20 Yayından Kaldır
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BENCE HİÇ İZLEMEDİN KOLAROV''U. BİZİM GENÇLERİ CEBİNDEN ÇIKARIR!3 Yayından Kaldır
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yak gel KolarovCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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