Fenerbahçe'nin istediği Kolarov'dan müthiş frikik golü
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Roma'nın yıldız oyuncusu Kolarov, takımının Trastevere Calcio ile oynadığı ve 10-1 kazandığı maçta müthiş bir frikik golü attı.
Roma yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken İtalyan ekibi; amatör takımlardan Trastevere Calcio'yla karşılaştı.
Maça "Olsen; Karsdorp, Fazio, Capradossi, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Cengiz, Antonucci, Florenzi; Dzeko" ilk 11'yle çıkan Roma'da Cengiz Ünder de sahada yer aldı.
Fenerbahçe'ye transferi bir türlü sonlanamayan Kolarov frikikten takımının ikinci golüne imza attı. Temsilcimiz Cengiz Ünder de yine bir gol kaydetti. Roma maçı 10-1'lik skorla farklı şekilde kazandı.
YORUMLAR (2)
Emniyet Müdürü Çalışkan: 15 Temmuz gecesi canlı yayına bağlanmak için bekleyenlerin kim olduklarını biliyoruz
Son Dakika Haberleri